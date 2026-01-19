結合糖鐵文化與科技體驗 陳亭妃規劃新營糖廠成親子互動基地 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

為了推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，立委陳亭妃今（19）日再度召集國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖公司等中央部會進行跨部會協調，盼讓溪北不再只是被經過的地方，而是成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。她期望逐一盤點關鍵節點，並成功爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，讓計畫正式邁入具體推進階段。

陳亭妃指出，糖鐵五分車不能僅停留在懷舊或單一觀光思維，真正的關鍵在於核心節點如何串連與帶動發展。她表示，可行性評估計畫將由台南市政府執行，立法院經濟委員會也將南下考察、追蹤進度，要求中央與地方分工明確、時程到位，避免關鍵環節卡關，讓溪北發展不再停留在紙上。

針對最受關注的核心節點新營糖廠，陳亭妃在會中提出以「親子科技互動城堡」作為規劃主軸，除保留糖鐵文化與產業記憶外，也將增加親子共融空間，透過互動展示與教育體驗，讓孩子能「看見AI、走進AI」，結合科技體驗與糖鐵文化，讓歷史場域不只是保存，而能成為可學習、可互動、可反覆造訪的生活場景，成為溪北具代表性的發展亮點。

陳亭妃並在會議中要求台南市政府於2週內完成提案修正，她也將召開檢討會議，討論協商後送出計畫，期盼國發會及相關部會支持這項促進溪北發展的糖鐵計畫。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎，唯有核心糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心。她將持續透過立法院經濟委員會平台掌握進度、督促協調，加速前置作業，讓溪北從「被經過的地方」，轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。

照片來源：陳亭妃辦公室

