結合經濟布局外交 林佳龍：地緣政治風險是挑戰亦是契機
在逆全球化浪潮下，掌握半導體產業鏈的關鍵技術的台灣，成為國際矚目的焦點。外交部長林佳龍昨（21）日邀請經濟部長龔明鑫會談，並規劃延續雙部會協助產業連結全球的成功模式，期許台灣持續在全球供應鏈中站穩關鍵樞紐，實現「行銷全世界」的佈局藍圖。
林佳龍指出，台灣擁有有雄厚的經濟實力，是拓展外交空間的重要後盾。長期以來，經濟部在各駐外館處派駐人員並與外交部密切合作，協助台灣產業鏈結全球。未來雙部會也將延續成功模式，持續協助產業布局全球、壯大台灣。
他進一步表示，在具體作法上，雙部會透過檢視榮邦計畫中資金、人才及技術等面向，並將八大旗艦計畫中的「半導體韌性供應鏈」、「智慧園區海外示範」、「智慧醫療」及「新能源與碳權合作」列為重點合作領域。他認為，這些旗艦計畫兼具外交戰略意義，不僅可深化與夥伴國雙邊合作、鞏固關係，也能提升台灣的國際形象，實現雙贏共榮。
他也提及，針對賴總統提出的「五大信賴產業」及涉及國防安全的關鍵項目，外交部與經濟部將加強與國際夥伴合作，推動共同開發並打造「非紅供應鏈」，在強化台灣產業能量的同時，也擴大未來產業發展空間。
「全球面臨地緣政治風險與供應鏈重組的雙重挑戰下，對台灣而言雖然是挑戰，但同時也是重要契機。」林佳龍強調，近年來愈來愈多國家重視台灣的科技力與製造能力，並期待與台灣建立互惠共榮的合作關係。他承諾，未來外交部與經濟部持續整合政府與民間資源，讓台灣在全球供應鏈中站穩關鍵樞紐位置，實現「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的產業布局藍圖。
