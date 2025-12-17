結合美味與公益價值喜憨兒禮盒 歡迎訂購送禮或響應送愛到部落

新的一年將至，送禮不只是心意，更能成為改變生命的力量。喜憨兒基金會推出二○二六年節禮盒，結合美味與公益價值，邀請民眾以實際消費支持憨兒穩定就業，讓每一份年節祝福都成為他們自立生活的重要後盾；即日起預購年節禮盒，早鳥優惠八五折起，購買連結：https://reurl.cc/aMq8D7。(見圖)

喜憨兒基金會今(十七)日表示，「憨兒不是只需被照顧，而是值得被看見的工作者」，穩定的工作不僅讓憨兒獲得收入，更重要的是建立自信與尊嚴，而公益消費正是支持他們持續就業的關鍵力量。

廣告 廣告

喜憨兒年節禮盒推出多款人氣與新品組合，滿足不同送禮與自用需求。氣派大方的「馥‧御禮盒」集結多款美味點心，深受企業客戶青睞；採手提盒設計的「蒔‧韻禮盒」，內容包含蔓越莓牛軋糖、焦糖堅果酥、鳳梨酥與杏仁千層酥。蔓越莓牛軋糖酸甜不膩、軟Q不黏牙，杏仁千層酥層次分明、奶香酥脆。

最後是主打奢華風味的「心悅雙享禮盒」，由台南府城錦霞樓與老字號肉品專家黑橋牌，特別跟喜憨兒獨家聯名的禮盒，內有優質豬肉以獨門製程，慢火細烤的黑橋牌條子肉乾，以及台灣野生烏魚子搭配干貝絲製成的烏金干貝醬；也有烏金干貝醬與鮮乳厚燒蛋捲的新組合，厚燒蛋捲選用在地牧場雞蛋與鮮乳，搭配紐西蘭無水奶油，口感濃醇，送禮自用皆適合。

自二○○九年起，喜憨兒基金會開始進行送愛到部落，由民眾認購禮盒，喜憨兒生產製作並運送到偏鄉部落給學童；偏鄉部落因地處偏遠，沒有足夠的就業機會，不少父母都離鄉背井謀生，而關懷與陪伴，正是部落學童們對生活的期待。透過認購一份年節禮盒，消費者購買的不只是產品，更是為憨兒創造一個穩定工作的機會以及對偏鄉部落學童的關懷。

喜憨兒基金會邀請民眾在二○二五年末獻出一份心意，為新竹縣、高雄市八千一百九十一名偏鄉與非山非市學童，送上溫暖的新年祝福。