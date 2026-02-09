結合美日聯防 前防長籲推動海巡合作

日本眾議院改選，自民黨大勝，日相高市早苗取得穩定執政，國策研究院院長田弘茂9日指出，在美日協議架構下，日本已將半導體、關鍵礦物、能源與供應鏈安全視為國家安全的一環，預料防衛費增額與防衛力強化也將成為美日談判議題；前國防部長蔡明憲則直言，高市在國防安全政策上將有更大決策空間，建議台灣持續推動聯合演訓，攜手美日提升聯防能力。

國策院昨舉辦座談會分析日本大選後態勢，前外交部長、國策院院長田弘茂提到，台積電董事長魏哲家投票前拜會高市早苗，宣布熊本二廠將提升至3奈米製程、加碼投資170億美元，整體作法展現高度戰略智慧；他直言，台積電在熊本的投資已成美日戰略合作的一環。

蔡明憲分析，日本執政陣營取得穩定多數，除推動重大政策與制度改革形成有力後盾外，高市在國防與安全政策上也將有更大決策空間，台灣應把握此契機，推動台日及區域安全合作，透過制度化合作機制，共同維護台海與亞太和平穩定。

蔡明憲建議，台灣要持續推動聯合演訓與多邊參與機制，透過與美國、日本及區域夥伴的互動，提升整體聯防能力，建立更完善危機處理與溝通機制，因應解放軍機艦頻繁進入台海與沖繩周邊海域，如台日可強化情報合作機制，交流解放軍動態情報，針對共軍灰色地帶襲擾，則可推動海巡及海上執法合作，在戰備上亦能形成互補關係，包括無人載具及潛艇等防衛科技，日本均具備高度成熟技術。

此外，高市早苗自曝3月19日將赴美與川普總統會談，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈昨指出，此行重點在於釐清前首相石破茂承諾5500億美元對美投資的執行方式，並涵蓋強化日本防衛能力。同時，美中領袖4月會面，高市訪美釋出的訊息，將有助觀察日本對中國政策是否調整。

徐遵慈表示，日本經濟結構與台灣很像，近年也開始研議如何擺脫對大陸依賴，高市未來要處理的不是債務，而是刺激經濟及如何加強半導體、國防與先進科技等面向。