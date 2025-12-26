結合聖誕活動宣導安全 臺西警推行人優先

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】迎接聖誕節到來，雲林縣聖愛幼兒園舉辦「聖誕踩街報佳音」活動，臺西警分局結合警政資源，全程派員維持交通秩序，並向民眾宣導交通安全、婦幼保護及識詐觀念，讓節慶活動在歡樂中兼顧安全。

踩街活動中，幼童們在管樂隊與聖誕老公公帶領下，沿著臺西海口老街向住戶分送糖果並送上祝福，吸引不少居民駐足欣賞。隨行員警則手持交通與婦幼安全標語，宣導「你我都可能是行人，停讓由我做起」等行人優先理念，提升用路安全意識。

活動最後，隊伍前往臺西分局，由幼童進行舞蹈表演，分局組長黃進德與臺西派出所所長吳宇謙也藉機向在場家長與民眾宣導交通安全及防詐識詐重點，呼籲大家共同防範事故與詐騙風險。

臺西分局表示，藉由結合幼兒園聖誕踩街活動，不僅讓孩子留下美好回憶，也能深化社區交通與婦幼安全觀念。未來將持續加強宣導與執法，針對路口不停讓行人、超速、酒駕及闖紅燈等重大違規嚴正取締，為婦幼與用路人安全把關。（照片／臺西分局提供）