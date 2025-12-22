記者林昱孜／台南報導

結合走讀與身體感知！「溪北風景線」環境劇場，打開城市戶外展演舞台。（圖／南市文化局提供）

新營文化中心與雞屎藤舞蹈劇場共同策劃「溪北風景線—環境劇場體驗工作坊」21日圓滿落幕。參與者年齡橫跨15歲至72歲，從青少年到銀齡長者齊聚一堂，形成難得的跨世代學習場域，有教師、文化志工、退休人士以及長期關注地方藝文的民眾，也有不少曾參與劇場、讀劇或環境表演經驗的學員，展現出溪北地區深厚而活躍的文化能量。

「溪北風景線—環境劇場體驗工作坊」參與者背景多元，包含教師、文化志工、退休人士，以及長期關注地方藝文發展的民眾，也不乏曾有劇場、讀劇或環境表演經驗的學員。文化局表示，工作坊開放報名後迅速額滿，顯示在地民眾對結合文化、身體感知與公共空間的藝術體驗展現高度關注與熱情。

為期兩日的課程以新營文化中心周邊腹地為主要行動場域，將城市河流與街區轉化為一座開放的環境劇場，課程內容融合走讀、身體感知、即興創作與場域觀察，引導學員重新思考城市空間與人之間的關係，參與者沿著文化中心周邊行走、停駐與回望，從日常風景中擷取創作靈感，實際體驗「劇場不只發生在劇場裡」的藝術可能。

雞屎藤舞蹈劇場行政總監陳慧勻預告，將於2026年2月10日（週二）至11日（週三）推出以8至12歲兒童為對象的「溪北探險隊—給囝仔的文化體驗營」。活動將透過身體遊戲、走讀探索與故事創作，引導孩子認識新營與柳營的地方文化與歷史風土，讓藝術教育向下扎根，持續拓展溪北之南的文化行動版圖。

透過跨年齡層的參與與交流，主辦單位期盼讓藝術成為貼近日常生活的文化實踐，使城市中的河流、街道與集體記憶，都能成為被重新閱讀與想像的舞台。

