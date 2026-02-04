結合農民節表揚 頭城黃金茂谷桶柑正式開賣

▲春節前 頭城黃金茂谷桶柑正式宣告上市。

【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆年節將近，正逢宜蘭縣柑橘類果品盛產上市季節，頭城鎮農會為行銷鎮內明星果品，於今（4）日舉辦「柑橘產業行銷暨頭城鎮農民節表彰典禮」活動。邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署代表、宜蘭縣議員等蒞臨支持，表彰86位農業基層人員的辛勞與貢獻，並同步宣告黃金茂谷暨桶柑正式上市。

宜蘭縣好山好水孕育出優質農產品，其中頭城鎮依山傍海的地理優勢，使海面挾帶的微量鹽霧自然沉降至果園，為柑橘生長帶來天然養分，造就品質優良、果肉柔軟細緻、風味濃郁的柑橘果品。

林茂盛代理縣長表示，今年氣候條件適宜，整體果品品質與甜度更勝以往。距離農曆春節不到兩週，誠摯邀請全國消費者多加採購，無論自用或致贈親朋好友，都是新春時節的最佳伴手禮。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛行銷頭城特產桶柑。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷與桶柑是農會新春檔期力推的明星果品。其中黃金茂谷歷經13年栽培試驗，近年在農友用心栽培及技術持續精進下，已達到品質穩定、產量良好的成熟階段。除鮮果銷售外，農會也積極推動多元加工發展，導入食農體驗遊程，並結合在地青農合作研發產品上市，透過春節應景果品行銷、加工產品推廣及農民表揚等活動，擴大整體宣傳效益。

本次活動除辦理黃金茂谷、桶柑上市行銷，以及頭城鎮青農研發相關加工產品發表外，也結合農民節活動，表彰農業基層人員的辛勞與付出，包括各農事小組績優農民45位、績優產銷人員5位、績優四健人員4位、績優青農1位、績優家政人員10位、績優榮退推廣志工7位、資深選任職員4位，以及協助金融事業推展有功單位及人員10位，合計表揚86位。

▲頭城鎮農會展示春節前推出的黃金茂谷及桶柑果品。

宜蘭縣政府農業處補充說明，目前頭城鎮黃金茂谷栽培面積約10公頃，年產量約20萬台斤；桶柑生產面積約12公頃，多為30至50年以上的大顆老欉，今年產量約15萬台斤。黃金茂谷依果品規格不同，每台斤售價約60至90元，桶柑每台斤售價約40至60元，並推出5斤裝及10斤裝供民眾選購。民眾可至「頭圍農驛品網路商城」線上訂購，或洽頭圍農驛品牌館（03-9773100轉分機34）。

此外，春節前同步推出【買柑橘轉好禮】活動，即日起至2月15日止，凡購買柑橘鮮果滿新臺幣1,000元，或鮮果搭配頭圍農驛品牌館商品，即可獲得一次轉盤抽獎機會，獎品包含新推出的在地「橘烤披薩」及農會特色產品等多項好禮。(照片記者林明益翻攝)