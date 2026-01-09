結合造景、回饋與樂園優惠 SKM Park Outlets 高雄草衙 搶攻春節走春人潮

【記者 王雯玲／高雄 報導】農曆新年即將到來，春節連假帶動返鄉與走春人潮，各大商場紛紛搶攻年節消費商機。近年民眾春節出遊型態逐漸轉變，從單純採買年貨，轉向「體驗＋情境式消費」。看準此趨勢，SKM Park Outlets 高雄草衙1/9(五) 推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園限定優惠，打造南台灣最具年味的走春新選擇，邀請民眾一走進來，就感受滿滿過年氛圍。

本次新春檔期最大亮點之一，為全新登場的「瑞馬迎春打卡造景」，結合春節吉祥寓意與戶外空間，規劃五大必拍亮點，打造從白天到夜晚、一路迎福的走春路線。中央廣場的「吉祥搖搖馬」特別邀請國寶級剪紙藝術家「陳彥廷」教授合作，將象徵好運與活力的「馬」轉化為親子皆宜的藝術裝置，為新年揭開好運序幕；大道西一樓的「金獅賀春牆」以春聯與金獅營造濃厚年節儀式感；戶外街區則由600顆紅燈籠點亮燈海，成為春節夜拍亮點。此外，戶外街區北空橋下的「新春吉祥大對聯」以高掛空中的巨大對聯象徵新年一路順遂，南空橋下的「馬上有錢大春聯」以直白的祝賀語傳遞新年祝福，讓民眾在拍照的同時，把好運與財運一併帶回家。

迎接新年到來，SKM Park Outlets 高雄草衙也特別規劃新春商品選品主題「開春換夾添新運」、「開運有型財運隨行」，提供春節換新好選擇，館內還集結多元餐飲與超過 200 家品牌，提供滿滿優惠，讓民眾在春節前為新的一年換上新衣、新夾，迎接嶄新好運。

SKM Park Outlets 高雄草衙同步推出多項活動。1/9(五)-3/1(日) 扣 20 點skm points抽「開運賽馬之旅」，得獎者可獲得「雙人香港來回機票+香港灣仔帝盛酒店馬場景觀房四晚+賽馬體驗」，為新的一年增添好彩頭； 1/9(五)-1/11(日)推出新光三越會員卡友專屬加碼活動，憑指定銀行信用卡單卡累積消費滿額，即可兌換電子抵用金；1/15(四)-1/18(日)新光三越會員累積消費滿額，送2,000點skm points。多元回饋讓民眾走春採買之餘，也能聰明消費、滿載而歸。

鈴鹿賽道樂園同步推出多項限定優惠，滿足親子與年輕族群的放電需求。1/9(五)-3/1(日)「馬上暢玩」優惠，讓遊客一次玩得盡興；針對馬年特別推出「屬馬有禮」活動，凡屬馬或姓氏為馬的民眾，憑證件即可享全日暢遊優惠價；另有「好事成雙」平日限定方案，於 1/9(五)-1/30(五)期間平日 13點前完成購票，即可享雙人全日暢遊優惠價，適合情侶、好友或親子一同歡樂迎新年。

面對春節連假人潮回流與高雄觀光熱度持續攀升，SKM Park Outlets 高雄草衙 發揮「戶外、開放、好逛好拍」的場域優勢，結合新春節慶佈置、品牌優惠與娛樂體驗，成為闔家大小、親友相聚的走春新選擇。無論是白天拍照打卡、傍晚逛街購物，或夜晚欣賞燈籠美景，都能感受層次豐富、不一樣的過年氛圍。（圖／記者王雯玲翻攝）