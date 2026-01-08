結合酒癮戒治 行政執行署強力執行酒駕裁罰助擺脫惡習
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
行政執行署新北分署，持續強力執行酒駕裁罰案件，配合署方推動酒癮治療戒治協助政策，希能從根本協助有酒駕惡習者克服問題，預防再度發生酒駕行為。新北分署表示，新北市1名莊姓男子，因酒後騎機車被裁處罰鍰，但卻遲未繳納。扣押薪資後，終於促使莊男出面處理欠款，執行人員同步提供酒癮治療相關資訊，期望能協助他擺脫酒駕惡習。
新北分署表示，莊姓男子年約30多歲，因被警察攔檢發現，酒精濃度超標騎機車，而且屬5年內第2次以上酒駕行為，被裁處新台幣9萬元罰鍰；另外，他還欠繳9張交通罰單，連同酒駕罰鍰，合計欠繳金額高達17萬4600元。相關案件經新北市政府交通事件裁決處，於去年7月間陸續移送新北分署執行。多次通知莊男繳納均未獲回應，去年12月間依法扣押於保全公司的薪資債權，才促使他出面面對欠款問題。
新北分署表示，莊男於今年1月6日到場說明，由於從事保全夜班工作，每月薪資約3萬5000餘元，目前又與父母同住，每月需負擔房租9000元，還須獨力扶養82歲父親及70歲母親，若按規定扣押薪資三分之一，生活恐將陷入困境，請求酌減扣押金額為每月3000元。
新北分署表示，莊男坦承，酒駕是因上班時飲酒，下班後騎機車外出購買消夜，遭攔檢而酒測超標。過去也曾因下班後酒測超標，被以公共危險罪嫌移送並經法院判刑，因無力繳納易科罰金，而改服勞役數月。
新北分署表示，執行人員處理案件過程，主動向莊男說明酒癮治療戒治資源。他也表示，長期以來飲酒已成習慣，深感酒癮對生活與工作造成影響，卻苦無戒酒管道，願意接受協助，同意由新北分署轉介至酒癮治療機構，期望能解決多年酒癮困擾，避免再度酒駕。
新北分署呼籲，酒駕不僅危害自身安全，更嚴重威脅用路人生命財產，切勿心存僥倖。喝酒不開車、開車不喝酒，才能保障自己與他人的安全，請民眾務必遵守交通法規，杜絕酒駕行為。
照片來源：行政執行署新北分署提供
