結合醫療、照護 嘉市育仁長照園區3年後啟用
〔記者王善嬿／嘉義報導〕振興長照社團法人附設育仁長照園區今(9)日在嘉義市高鐵大道453巷舉行動土典禮，該長照園區結合專業醫療與長期照顧，占地1500坪面積規劃設置200床住宿式長照空間、容納100人的日間照護中心，還導入智慧照護科技，將擴大嘉義市長照量能，預計2028年啟用。
嘉義市衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏、立委王美惠、振興長照社團法人董事長李淑儀、仁德醫療社團法人董事長陳仁德、璨興股份有限公司董事長簡怡光等人，今上午共同持金鏟動土，在詩歌聲與牧師祝禱下，祈求工程在上帝引領下順利完成。
廖育瑋表示，育仁長照園區的社團法人資源完整，包含醫院、藥局、日間照顧、住宿式機構等，而長照3.0推行重點就是醫療、長照無縫接軌，盼育仁長照園區「醫照整合」，完工後不僅是嘉市最大長照園區，更將是智慧長照新典範，照顧雲嘉、台南長輩。
李淑儀說，從土地進行用地變更到申請籌設等行政程序進行5年之久，未來整合仁德醫療包含中西醫、牙醫、復健科等醫護、照顧團隊進駐育仁長照園區，全面導入智慧照護科技，包括環境感測、跌倒偵測、行動安全監測與照護資訊整合系統，實現即時監控與數據化管理，將成為醫養合一、資源共享的長照生態圈，提供長者更精準、貼心的整合式照護。
陳仁德說，今年正值陳仁德醫院創院43週年、長照體系20週年，育仁長照園區是仁德體系使命的延伸，總投資金額超過5億元，除有住宿式長照服務空間、日間照顧中心，還提供居家照顧服務，打造兼具住宿、日照與居家服務的連續性綜合長照機構。
簡怡光表示，公司與仁德醫療體系長期合作推動長照，未來也會秉持「眾人以為美的事要留心去做」初心，為嘉義土地盡心盡力。
更多自由時報報導
以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了
中國頂流吳亦凡驚傳獄中死亡 北京官方封口不談
台灣不買！南非牛肉遭中封殺傻眼 急找亞洲國家賣貨
國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
26歲邱品蒨大器晚成 摘BWF巡迴賽首冠頭皮發麻
（中央社記者陳容琛台北9日電）新任台灣羽球一姐邱品蒨今天在韓國羽球大師賽女單封后，摘下生涯首座BWF巡迴賽冠軍，她賽後笑說頭皮發麻，「算是對自己一個肯定，跟跑步機對抗這麼久發揮效果。」中央社 ・ 57 分鐘前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 4 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 7 小時前
鳳凰估今成強烈颱風！大甩尾轉彎襲台 影響時間延後了
鳳凰颱風預計往台灣來，天氣職人吳聖宇表示，目前路徑演變跟先前相比，並沒有明顯變化，不過颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比預估晚，影響台灣的時間也延後了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前