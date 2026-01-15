結合醫院資源苗縣通霄鎮 1月18日免費健檢還能抽獎

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗栗縣府衛生局、通霄衛生所結合苑裡李綜合醫院資源，將於18日早上7點30分至中午11點在通霄國小川堂舉辦「做檢查 顧健康」整合性健康篩檢活動，參加鄉親還有機會抽獎。

苗栗縣府衛生局指出，經分析2024年數據，全縣癌症標準化死亡率為每十萬人口118.4人，其中男性為每十萬人口149.5人、女性為每十萬人口88.3人，男性約為女性的1.7倍；至於通霄鎮數據為每十萬人口120.9人，其中男性為每十萬人口173.7、女性為每十萬人口63.4，男性明顯高於女性。

苗縣府衛生局強調，通霄鎮此次篩檢活動主打「一站式、多項檢查」，提供全數位化乳房攝影X光、子宮頸抹片、口腔黏膜檢查、糞便潛血、成人健康檢查以及B、C型肝炎篩檢等服務，協助民眾及早發現疾病風險。

另外，參與民眾可參加摸彩活動，獎品為連鎖超市禮券，有意參加民眾檢查前一日午夜12點起禁食需空腹6-8小時，當天早上請先勿吃早餐。

