結合金牌選手黃玉霖精神打詐 潮警號召百工百業守護民眾荷包

屏東縣警局長甘炎民（中）及潮州警分局長林俊雄（左五）邀請金牌選手黃玉霖擔任反詐大使，舉辦「打詐行動記者會」，全面推動「打詐一點通」QR Code。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

近年來詐騙犯罪手法快速演變，已對民眾財產安全與社會信任造成重大衝擊。屏東縣警局為展現政府打詐決心，二十三日於潮州警分局舉辦「打詐行動記者會」，結合體育金牌選手精神與百工百業力量，宣示跨域合作、全民防詐的決心。

金牌選手黃玉霖此次擔任反詐代言人，他呼籲民眾面對層出不窮的網路投資與假訊息誘惑，務必保持警覺、不貪不急，遇有疑慮即查證，以降低受騙風險。

屏東縣警局長甘炎民表示，打擊詐騙已是全民運動，必須「超前部署、即時攔阻、快速溯源」。他強調在縣警局統籌規劃下，潮州警分局今年迄今詐欺案件數下降百分之二十八、財產損失減少百分之十七，攔阻金額成長百分之二十四，成功守護鄉親近新臺幣五千萬元財產；同時破獲詐欺集團十件、查獲五十三人，查扣不法所得新臺幣二二五萬元及賓士車一部，成效具體可見。

廣告 廣告

警方亦透過實際案例說明詐騙手法與查緝成果。潮州分局巡邏盤查二名十九歲車手，報請檢察官指揮偵辦後，前往高市小港區大樓據點執行攻堅，拘提黃姓等六名車手到案，起獲作案手機、金融卡、贓款、筆記型電腦、毒品咖啡包、毒品吸食器等證物，事後六名嫌犯均被聲押禁見獲准。

另陳姓女子誤信臉書假冒投資達人廣告，經警方追查後拘提張姓女子到案，並擴大追查，成功攔阻車手詐騙金額新臺幣五十萬元，並於主嫌入境時依法逮捕，後續於今年元月再拘提其餘七名共犯，全案依法移送偵辦。

甘炎民局長進一步指出，縣警局全面推動「打詐一點通」QR Code，鎖定詐騙車手易出沒的面交熱點，結合超商、金融機構、計程車業者、學校、軍方、宮廟等百工百業通路同步張貼宣導，協助民眾第一時間通報可疑情事；潮州分局並於數日前接獲銀行員利用QR Code 通報疑似被害人被騙，進而成功攔阻新台幣三萬三千元。另配合高額檢舉獎金制度，最高可達新臺幣一千萬元，具體落實「與詐團搶人、與時間賽跑」的防詐策略。