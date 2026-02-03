結合閱讀、影像與音樂體驗 台北國際書展客家館展現多元文化風景

▲左起：客傳會宋廷棟董事長、作家張典婉、客委會古秀妃主委、客發中心謝勝信主任，出席2月3日 「2026 TiBE 台北國際書展」客家館開幕。

【記者 周澄予／台北 報導】客家館以「客．應聲──代同代之間个對話」的策展主題，今（3）日在「2026 TiBE 台北國際書展」世貿一館登場，由客家文化發展中心及財團法人客家公共傳播基金會共同參展，集結客家文學、語言、童書、歷史、影像與音樂等多元出版成果。邀請當代文學作家現身沙龍暢談客家文學、人文音樂、大時代電影、客庄好味緒等，讓讀者感受跨世代流動的客家文化生命力。

▲客家館首日重磅邀請當代文學作家現身沙龍暢談客家文學、人文音樂、大時代電影、客庄好味緒等，邀請讀者共下感受滿滿客家的文化魅力！

客委會表示，此次策展特色以「客．應聲」為設計概念，以經典與當代對話，短短6天展出32場客家文學沙龍及時代電影院，現場有「客．新聲」客籍作家新書推介、「客．共聲」介紹客庄青年在地實踐及客曲時光機的黑膠唱盤趣味、「客．回聲」讓你了解一部大部頭經典鉅作重纂與修復過程、「客．留聲」透過現代視角探討經典文本如何與當代對話，進而激盪新的時代意義、「客． 顯影」告訴鏡頭下常民生活縮影及荒野雨林中的冒險夢、「客．童聲」以繪本故事及現場體驗讓孩子們認識茶壽的秘密，還有系列「兒童電影院」及「時光電影院」老電影《原鄉人》及《小城故事》，邀您回味在高雄美濃及苗栗三義鄉林鳳嬌及鍾鎮濤的青春愛情故事。

▲客委會與所屬單位嚴選展出364種近1,500冊與推薦鎮館好書。

今年客委會與所屬單位嚴選展出364種近1,500冊好書，也貼心為讀者推薦鎮館好書，包括:1月28日甫出版發表「客家文學創作計畫」之當代小說、散文、詩歌等7冊作品、跨日台二世代之經典文學巨擘-詹冰創作精髓《詹冰全集》10冊；客家文化發展中心出版《靚影．客庄女力百年行路》以影像紀錄客家女魅力文化及客家公共傳播基金會《靛花》季刊，以文學、飲食及攝影觸角，傳遞客庄在地人文風情。

為了回饋喜愛客家文化的讀者，現場準備多樣文創好禮及集章兌換活動。凡參與沙龍講座、商品消費滿額、填寫問卷或於 FB 打卡留言，集滿三個章即可兌換「客‧應聲」主題收納包一只。此外，館內消費滿 588 元，可獲贈限量啜飲閱讀飲料提袋及絹印書袋一只；滿 888 元，可獲贈客庄文創小食福袋（數量有限，送完為止）。快邀好友到客家館看展、聽故事，來一場客家文化洗禮！（照片：客委會提供）