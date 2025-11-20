結合防災與急救雙主軸 基隆市強化志工專業量能建構韌性城市





為提升志工對於災害防護的認識與應變能力，基隆市志願服務推廣中心於日前在基隆市災害應變中心舉辦志工專業培訓課程，共邀集45名來自各社區的防災志工參訓。本次講習課程規劃以「防災」與「急救」兩大主軸，強化志工對於災害發生時的應變力與行動力。

首先由強韌臺灣防災計畫銘傳大學莊睦雄教授主講，以「社區防災計畫與災害管理實作」為主題。莊教授指出，台灣面臨颱風、豪雨、土石流及地震等複合式災害威脅，建立完善的社區防災系統，是提升自助與互助能力的關鍵。並詳述災害風險評估、社區資源盤點、弱勢族群清冊建置與自主防災組織運作，協助志工掌握社區防災推動的初步架構與實務操作。

消防局災害管理科科員陳偉建介紹「個人與居家防護措施」，以常見的地震及其他災害為例，介紹平時減災與災時應變的準備重點。在「基礎急救」課程中，由具備 EMTP（高級救護技術員）資格的周佳慧教官授課，以互動方式帶領志工掌握生命救援技能。

在救護課程中，引導學員思考「當身邊的人突然倒下時，第一時間該怎麼做？」。並介紹「生命之鏈」六大環節，包含「撥打119、高品質CPR、使用AED、高級心肺復甦、心臟停止後之照護、復原」等六大環節。

當身邊有人突然倒下時，如僅仰賴等待救護車到達現場，往往會錯失黃金搶救時間。因腦部缺氧4分鐘開始受損，8分鐘恐造成不可逆傷害，唯有立即採取 CPR 才能生機。周教官特別強調前三個環節，撥打119、實施CPR、使用AED，是一般民眾可以立即採取的關鍵行動，對提升存活率至關重要。

