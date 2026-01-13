結合餐酒館氛圍的台中創意蔬食，異國渡假風裝潢，姊妹聚會新據點

小吠趁著生日月和姐妹約吃飯，找到這家網評不錯的▸TERRA de Verdant 豐土◂來吃個蔬食！抵達後怎麼覺得外觀好像飯店大廳哦。

預約了假日前來用餐生意蠻好的，入店後到櫃台報到後會先在門口座椅區稍作等待，直到工作人員把座位整理好後才會帶我們入座。

整體用餐環境挺美的，分為左右二個區域，用色和裝潢有一種異國渡假風格的感覺。

菜單如下，餐點融合多國美食風味選擇很多，有提供雙人和四人套餐的選擇，我們這天則是直接單點主餐再+160元升級個人套餐。

這是升級個人套餐的單人橙香迷迭沙拉，醬汁是帶些微甜度的柑橘風味，蔬菜很新鮮。

另外個人套餐可選濃湯或是飲品的組合，我們都選擇飲品，超過120元的飲品就補差價；小吠選擇的是熱拿鐵，牛奶部份則是以燕麥奶替代。

泰式打拋飯

打拋豬飯的香料味很重，但是吃起來不是傳統的打拋豬風味，使用的是香米搭配起來口感還不錯。

有鍋氣的爐烤時蔬義大利麵

整體調味算是比較清爽的風味，麵條軟硬度適中。

巴斯克乳酪旦糕（含椰奶）

菜單上有註明含椰奶，蛋糕口感綿密，但不知為何我們覺得吃起來很像南瓜口味，有淡淡的南瓜香氣跟甜味。因為有註明是來慶生，所以蛋糕上桌時有附上點火的蠟燭還蠻用心的～

這天用餐下來覺得不知道是不是沒有點到比較經典的菜色，整體口味吃起來中規中矩沒有讓人覺得驚艷的地方，和姐妹一致認為還是Enrich比較好吃～不過美食很主觀啦，有興趣的朋朋還是可以前往探店試試合不合口味囉！

地址：臺中市西區大忠南街91號1樓

電話：04-2372 3090

營業時間：11:30-15:00、17:00-21:00

IG：https://www.instagram.com/terra_de_verdant/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘