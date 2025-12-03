結合「楊三郎美術館」！永和新亮點 博愛街將成藝術街廓

新北永和博愛街，除了有知名畫家楊三郎美術館外，過去也是知名的藝術街，現在區長周慶珍，決定結合文化歷史背景，以及當地店家，進行活化工程，打造成藝術街廓。

圖／TVBS

擺滿油畫和美術作品，這裡是新北永和知名的楊三郎美術館，永和區長周慶珍，邀請各里長一起到美術館參觀。

永和區長周慶珍：「楊三郎先生，他就是起居室就在這裡，現在呢就把它規劃這樣。」

率領里長欣賞美術館，感受藝術氛圍，接著又進行座談會，計畫要將390公尺長的博愛街，打造成「藝術街廓」，活化工程預計會在明年完工。

廣告 廣告

永和區長周慶珍：「永和最需要的應該是休憩的場地，還有藝文活動，剛好這個博愛街，這一條街裡頭，有楊三郎美術館，還有一些咖啡店，所以我覺得這一條藝術街廓，應該要幫永和活化起來。」

博愛街過去就曾是永和知名藝術街道，這回透過活化工程，結合文化歷史背景外，也希望民眾可以到楊三郎美術館賞畫，品味專屬於博愛街的藝術城市美學，為永和區觀光休閒廊帶，畫上新亮點。

更多 TVBS 報導

「方向燈要閃幾下」才能轉彎？交通部曝解答：做錯秒噴6000元

一案接一案！難逃鐵窗 連任六屆藍立委涉貪狂撈上千萬

台灣最新詐騙！1通電話「8300萬沒了」 接到快掛斷

戎祥病逝12年！ 遺孀賴芊合披婚紗「緊牽大咖男星」：要傻第2次嗎

