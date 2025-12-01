結合「滯洪、生態、休憩」三大功能 南市第73座特色遊戲場正式啟用





溪北地區以月兔及自然冒險指標性鹽水區特色公園，為市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，12月1日宣布啟用。黃偉哲致力於37個行政區內建置公園綠地及遊戲場，讓家長帶著孩子方便出外放風，也透過各式各樣的主題特色，增加親子互動的趣味性，展現在地歷史文化風土的底蘊。

黃偉哲指出，鹽水區特色公園展現政府治理、民眾參與與永續城市建設的夥伴關係，透過工作坊作為公共政策平台，凝聚兒童、家長及專家建議，以冒險刺激五官體感互動為主要空間分區構想，並以自然大地為輔，結合地方鹽水月兔等意象為象徵，規劃出月之森林擺盪區、月之丘自然探險區，有探險、滑軌、磨石溜滑梯等設施，還有3座超高溜滑梯的月之高塔冒險區，滿足兒童充分活動與探索的好奇心。此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能，強調自然材質及多孔隙設計，採取生態友善措施，強化環境韌性與雨水滯洪、促進整體環境與自然棲地復育。

工務局表示，鹽水特色公園約2.5公頃，特色遊戲場面積約0.6公頃，透過周邊動線與綠色環境規劃，以遊戲場置入結合鹽水當地特色，如月兔與綠色基盤規劃、結合周邊自行車道串連溪北三大糖廠，如烏樹林糖廠、新營糖廠及鐵道地景公園等景點，鼓勵低碳運具與地方微旅行，強化大新營地區的綠色交通網絡，打造全齡友善、在地特色與永續價值的公共場域，也因此獲得2025第四屆亞太暨台灣永續行動獎肯定。

「持續催生因地制宜符合民意的特色公園」，是市長黃偉哲上任以來對特色公園遊樂場開發的期許，工務局將繼續朝此目標進行建置，預計還有14座正在施工或規劃中，期待建設永續、韌性、共融的基礎設施之綠色永續公共場域。

