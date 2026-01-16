結合「科技救災與電動車火災」情境 新竹縣消防局強化工廠防災韌性

消防人員運用雲梯車及高空救援裝備進行立體救災演練，結合科技救災設備，提升高樓火災與工廠事故之搶救效率與人員安全。（圖/記者張家燁翻攝）

【警政時報 張家燁／新竹報導】年關將近，面對住宅大樓與大型工廠火災瞬息萬變、風險高度集中的挑戰，新竹縣政府消防局以「事前整備、即時應變」為核心，實踐預防勝於治療的防災思維，消防局第三大隊於今日(16)下午，在新竹縣湖口鄉台灣山葉機車工業股份有限公司新竹廠，辦理「115年救災救護勤務演習」，透過實兵實裝與跨機關協同演練，全面檢視大型工廠火災及新興災害事故之救災救護、指揮調度與公共安全防護能力。

演習模擬工廠火災情境，消防人員迅速部署水線並展開人命搜救與火勢控制作業，完整演練大型工廠火災搶救流程，強化第一線應變能力。（圖/記者張家燁翻攝）

本次演習情境模擬廠區二樓因員工操作機台不慎引發火警，現場存放大量可燃物，火勢迅速延燒並產生濃煙，且正值上班時段，廠內人員眾多，對人命及財產安全構成高度威脅，廠方第一時間即啟動自衛消防編組，執行初期滅火、通報119、引導員工避難及傷患初步救護，完整呈現企業自主防災與工廠火災應變流程，落實公私協力防災機制。

消防人員實施高空繩索垂降救援演練，模擬高樓受困人員救助情境，展現專業繩索技術與垂直救災能力，提升複合型災害應變效能。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹縣政府消防局勤務指揮科接獲通報後，立即派遣轄區及鄰近分隊消防與救護人車前往搶救，並同步通知警察、電力、瓦斯、自來水等相關單位到場支援，迅速成立前進指揮所，依災情發展進行指揮權移轉，展開人命搜救、水線部署、周界防護、通風排煙及火勢控制等搶救行動。演習中特別納入電動車火災搶救情境，模擬廠區內電動車因事故起火燃燒，消防人員運用救災機器人、大量水源持續降溫與專業戰術，防範鋰電池熱失控造成災害擴大，同時搭配無人機即時回傳火場影像，提升指揮決策效率與救災人員安全，展現科技救災在實務上的關鍵應用。

新竹縣政府消防局辦理大型工廠救災救護勤務演習，副縣長陳見賢於現場向參與活動之幼兒園學童進行防災安全宣導，透過近距離互動，向下扎根推廣防火、防災與逃生觀念。（圖/記者張家燁翻攝）

演習期間亦結合防災教育與宣導，特別邀請轄區幼兒園學童到場參觀，由消防人員進行防火、防災及逃生安全宣導，並近距離認識消防車輛與裝備，透過寓教於樂方式，培養幼童正確的防災觀念與自我保護意識，同時，消防局也提醒民眾近期氣溫驟降，冬季使用瓦斯熱水器洗澡時務必保持通風，避免因不完全燃燒產生一氧化碳而造成中毒危險；並呼籲春節期間公共場所業者，應隨時維持建物消防設施及設備堪用，落實安全管理與防災措施。

新竹縣政府消防局局長陳中振表示，工廠火災及電動車火災具有發展快速、危害性高的特性，唯有透過平時完善規劃與反覆演練，才能在災害發生時即時、有效應變，本次演習共動員人員119名、各式車輛18輛，並結合消防機器人與無人機等科技救災設備，不僅檢視消防與義消人員實務救災能力，也同步推動防災宣導教育，期透過公私協力與全民參與，提升整體防災韌性，守護民眾生命與財產安全。

