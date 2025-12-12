結合「320+1」活動 嘉市西區寵物公園114年12/12試營運

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府宣布，嘉義市第二座、亦為西區第一座的專屬寵物公園將於今(12)日正式展開試營運。為提升市民參與度並展現嘉義市推動友善城市的成果，同步搭配「320+1」活動，邀請市民攜帶毛小孩一同體驗全新的休憩環境。

嘉義市政府表示，西區寵物公園以「人寵共享」與「安全友善」為設計核心，園區內規劃大型犬及小型犬獨立活動區，並配置安全圍籬、寵物遊戲設施、草地奔跑區及休憩座椅等完善設施，讓毛孩能盡情活動，主人也能安心享受戶外時光。

廣告 廣告

嘉義市政府指出，繼東區後，西區寵物公園象徵嘉義市在推動寵物友善政策上再進一步，也回應市民對公共空間多元化與動物福利的期待。本次配合「320+1」活動，更希望透過多元城市行銷及互動體驗，讓民眾了解市府在生活品質與公共服務上的努力。

嘉義市政府歡迎市民於試營運期間攜帶毛小孩前來共襄盛舉，並提醒入園須遵守園區規範與禮儀，一同維護環境整潔與安全。市府也將持續蒐集民眾意見，適時調整並優化設施，致力打造更完善的寵物友善城市。

圖：嘉義市西區第一座的專屬寵物公園將於今(12)日正式展開試營運。為提升市民參與度並展現嘉義市推動友善城市的成果，同步搭配「320+1」活動，邀請市民攜帶毛小孩一同體驗全新的休憩環境。（記者吳瑞興翻攝）