結合2026台灣燈會 世博台灣TECH WORLD館將復刻回「嘉」！

行政院長卓榮泰今（4）天上午出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「2026 台灣燈會」將於 3 月 3 日至 3 月 15 日在嘉義縣登場，行政院今（4日）舉辦記者會宣布，曾於大阪‧關西世博會中引發熱議的「台灣TECH WORLD館」，將結合台灣燈會，以「復刻」方式移師嘉義縣展出，讓無法前往日本的國人也能親身感受台灣在世博會上展出的科技、文化與自然能量。

台灣睽違55年再次參與2025年日本大阪‧關西世界博覽會，台灣館以「TECH WORLD」為主題，以「科技世界」為名，「連結世界 共創未來美好生活」，讓世界知道台灣，透過世博展現台灣的美好，讓世界看見台灣的價值、台灣對世界的貢獻結合科技、設計與台灣文化的展演形式，在國際展場中脫穎而出，並獲得國際專業評選肯定。

廣告 廣告

行政院卓榮泰今天宣布，世博會上台灣「TECH WORLD」館將以原貌移師回到嘉義縣，並在2026台灣燈節中展出。卓榮泰說，台灣去年在日本大阪‧關西世界博覽會以「TECH WORLD」設立展館，向世界展現台灣科技實力、自然底蘊與生命價值的重要成果。

卓榮泰指出，展館內有「生命、自然及未來」三大劇場，其中，「生命劇場」透過560組互動顯示裝置與聲光效果，象徵台灣豐富生態與生命律動；「自然劇場」則以玉山為起點，結合4K環形投影技術，呈現台灣山海地景之美；「未來劇場」則運用高達mini LED巨幅螢幕，描繪未來科技生活藍圖，帶領觀眾想像更美好的未來。

卓榮泰說，去年世博會尚未結束前，政府就開始啟動展館遷回規劃，歷經拆除、運送、重建與重新設計，將結合2026年台灣燈節，在嘉義縣重現世博會的成果，展館考量嘉義場地的地形條件調整設計，確保展演內容能完整呈現。

卓榮泰強調，這不是單純「複製」，而是把「TECH WORLD」館Take Home，我們會用投影的方式，讓它完整的呈現出那樣的風貌，等於從構想、拆除、遷回、重建，再到整個設計，事實上，等於是一次全新的展出，非常不簡單，把TECH WORLD館「Take Home」，我們真的把它帶回家了。展館從「玉山」出發，回到同樣與玉山緊密相連的嘉義縣，讓無法前往日本大阪世博會的國人也可以看見台灣科技與文化走向世界。

嘉義縣長翁章梁指出，「2026台灣燈會」將於 3月3日至3月15日在嘉義縣展出，主題是「光越台灣，點亮嘉義」，而「TECH WORLD」館也將會成為燈會中一大亮點，盼台灣燈會結合「TECH WORLD」館展現不一樣的嘉義。不過，台灣燈會結束後，復刻重現的「TECH WORLD」場館也將撤離。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧特尼克「再拋鬼故事」：晶圓製造離中國太近不合理 美國目標取得4成市占

世界癌症日 賴清德：目標2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3

行政院長卓榮泰今（4）天上午出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會。 圖：張良一/攝