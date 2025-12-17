結合AI科技與綠色能源 中租控股驅動成長契機

文 ‧ 顏瓊真

《彭博》11月底報導，中租企業總裁辜仲立(首排右五)擔任當月成立的2檔基金錨定出資人(anchor investor)，將投資包括輝達(Nvidia)在內的AI(人工智慧)基礎建設相關企業，消息一出，引起市場關注。

事實上，這並不令人意外，他身為中租控股(5871-KY)大股東，引領中租專業團隊基於融資租賃本業，運用AI科技並結合太陽能電廠的強項，形塑長期營運策略，驅動企業成長契機。

中租轉型 提供AI金融服務

中租控股今(2025)年首度舉辦「中租創新論壇」，以「AI x Energy共創未來」為主題，邀請輝達(NVIDIA)、Strive Computing等來自美國、日本及台灣重量級講者，剖析現今人工智慧(AI)與能源(Energy)前瞻趨勢。

身為國內融資租賃業龍頭的中租控股，時時把客戶的需求擺在前頭，而中租從傳統企業轉型為科技驅動型企業，更是為客戶著想。

在論壇中，辜仲立指出，中租控股透過積極參與這場技術變革，不僅推動公司的創新、進步，成功完成AI轉型後，將與其他企業分享經驗，未來也將投入更多的資源，幫助中小企業客戶應用AI發展事業。

辜仲立與黃仁勳深度對話

在此之前，辜仲立已有投資一些AI新創公司，今年甚至在美國、台灣均與輝達執行長黃仁勳會面洽談。中租控股策略長廖英智(右一)回憶，黃仁勳給的建議相當實際：「假設一家企業需要100套設備，你不要一次跟我全買。應該第一年買三分之一，第二年再買三分之一，等第三年再買剩下的三分之一。」

因為AI科技發展日新月異，一次性購買反而可能買到二、三年後，不適用的AI技術，而「分階導入」最有效益，並適當地控制成本，也是中租目前採用的轉型節奏。

廖英智談到，中租的業務橫跨十幾個國家，員工超過一萬人，以台灣營運為例，每年要提供超過兩萬筆融資給既有的客戶，同時，也要開發逾50%的新客戶，以及，就新客戶進行徵信與審核。

這些流程，過去都仰賴大量人工取得資料、進行分析，運用過往累積的經驗值來進行判斷與決策，未來則可借助AI的技術，將原本以人工登載進電腦系統，難以處理的非結構化資料，轉為有價值、可分析的結構化資訊。而下一步，中租還打算訓練自有AI模型，打造中租專屬的「AI腦」。

發展能源 追求新的業務模式

然而，由於AI運算過程非常耗電，可說是「吃電怪獸」，中租在發展AI轉型的過程，如何面對此一能源需求挑戰？中租的能源策略又為何？

中租控股董事長陳鳳龍(右四)表示，AI的發展與能源供應關係密切，運用AI可以提升電網的韌性與供電的穩定性，前提是必須供應穩定的綠電，未來可將AI技術運用於再生能源的發電預測、電力供需分析、虛擬電廠與智慧電網調度等，結合AI優化再生能源發電與用電調度效率，同時也產生新的業務模式，甚至全新的產業。

中租控股自2014年投入太陽能電廠的投資及營運，截至2025年11月底，擁有案場超過4,500座，發電總容量達1.57GW，並延伸拓展泰國、越南與馬來西亞等地的綠能市場。同時，也擴大投資光儲與儲能系統，積極布局綠能價值鏈，從節能、創能、儲能到售電。

廖英智表示，國外已有將「資料中心」結合「再生能源」的創新做法，例如，在資料中心旁建置太陽能或風力發電設施，形成自給自足的「AI+能源」綜合體。中租在能源領域布局多年，在泰國、馬來西亞有土地資源可以運用，「或許一開始可從MW(百萬瓦)規模做起，積極探索新整合方案的商業模式，打造可持續的AI能源生態。」

