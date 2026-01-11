結合AI與電動車 新北技藝競賽引領未來學習

豫章工商辦理餐旅職群挑戰賽-選手大展身手秀廚藝

新北市114學年度國中技藝教育競賽將於3月2日至8日登場，以「讓每個孩子都有專屬舞臺」為核心，緊扣產業趨勢與生活應用，規劃13大職群、36項競賽主題，吸引超過1,500名九年級學生同場競技。同時向下扎根，辦理4項國小適性挑戰賽，涵蓋建築、程式、餐飲與機器人等領域，讓 200 多名國小生透過任務式體驗，提早探索興趣、累積能力。

教育局表示，新北市每年投入約7,000 萬元推動國中技藝教育，補助80所國中開設600多班課程，培育逾1萬1千人次參與職業試探，並提供競賽舞台，讓學生以實作驗證學習成果，將興趣轉化為實際能力。競賽表現優異者，也能在多元升學進路中取得優勢，包括特色招生、技優甄審及實用技能學程。

因應AI與電動運具等產業發展，今年競賽首度融入電動機車與AI數位圖文創作等新興科技，從實作中認識智慧交通、綠色能源與AI基礎應用，讓技藝學習更貼近未來職場。

此外，新北市同步推動國小適性挑戰賽與寒假育樂營，讓職涯探索向下扎根，歡迎有興趣的學生踴躍報名，詳情可至新北技職教育資源網查詢。