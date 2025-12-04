結合AI、人在迴路 法次世代「MUTANT-XL」遊蕩彈藥曝光

〔記者陳治程／綜合報導〕法國巴黎日前舉辦年度「國防創新論壇」(FID)，其中，由歐洲MBDA、法國無人機廠商Delair共同開發的新型遊蕩彈藥「MUTANT-XL」首度公開，這款由法國國防部聯手民間廠商打造的次世代產品，導入了AI輔助技術和人在迴路概念，未來有望成為法軍在地面機動打擊的新選擇，以更精準、更有效率的手段摧毀敵裝甲目標。

MBDA集團指出，其在國防創新論壇展出的「MUTANT-XL」遊蕩彈藥原型機，為配合法國國防部「LARINAE」計畫而生的新銳武器，整體裝備結合該集團的導引系統，以及Delair公司的無人機技術，以軍、民科技匯流方式，開發兼具作戰可靠性及安全性的打擊選項。

軍聞媒體「NextGenDefense」報導寫道，「MUTANT-XL」是汲取MBDA「阿克隆」(Akeron)飛彈的導引技術，並導入AI輔助、「人在迴路」(man-in-the-loop)概念，目標滿足法軍新型中程遙控彈藥的50公里射程、機動殺傷力等需求。

報導補充，「Larinae」計畫將是法國新一代更新陸基武器、無人作戰系統的基石，將為法軍發展先進的自主蜂群作戰、精準彈藥，以及高強度環境下的長程打擊等能力指標，提升旅、營級的聯合兵種戰力。

