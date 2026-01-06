結合AI、實境解謎與走讀在地 桃園寒假作業不無聊

桃園市寒假作業特色發表(桃園市教育局提供)

學期進入倒數，全國中小學生將迎來史上最長寒假，桃園市教育局鼓勵各校設計多元豐富的寒假作業，115年度有不少學校以國際教育、在地走讀、技藝教育等主題，結合AI、實境解謎及擴增實境等方式，讓小朋友不用再寫無聊的作業，而能有趣的從做中學。

桃園市教育局局長劉仲成指出，感謝學校規劃豐富的寒暑假作業，讓孩子做中學、學中做，本次很多學校結合國際教育、在地走讀、技藝教育、健康教育、科技素養、跨域學習、閱讀素養等各項議題，是最好的跨領域學習，例如位於桃園航空城內的大園與竹圍國中，利用科技探索在地文化，相當豐富有趣。

竹圍國中以「走讀竹圍・健康新視界」為主題，引導學生跨領域整合學習，結合農曆春節傳統習俗文化設計視覺藝術課程，鼓勵學生發揮創意，設計屬於自己的「獨一無二窗花」；「走讀新世界GO」，透過作業設計引導學生使用 Google Maps規劃路線探索「航空城博物館園區」或「圳頭軍史公園」，探究家鄉的歷史與環境。

大園國中推出「閱讀大園三部曲」，將整個大園區變身為天然大教室，透過「LINE@實境解謎」、「百工人物短影音」及「AI擬人化創作」三項寒假作業任務，引導學生走出戶外，透過科技與人文的對話，將在地經驗接軌世界。

新明國小寒假作業結合真實場域、科技應用與遊戲化學習，打造跨域沉浸式探索任務。學生將化身「小小城市探險家」與「AR創客玩家」，走入社區、深入生活，在任務挑戰中整合閱讀、科技運用、表達與問題解決等核心素養。其中，「樂遊大桃園，走讀新視界！」以大富翁式城市探險設計串聯桃園十三行政區，學生透過擲骰、走格、抽任務卡，從遊戲中認識地景、文化與美食。

今年寒假長達28天，劉仲成局長也叮嚀學生，要持續閱讀，建立閱讀習慣；與爸媽約法三章，不要長時間使用3C；養成良好作息，早睡早起；有規劃地完成寒假作業，不要拖到最後一周，同時也建議家長，規劃親子旅行，帶孩子走出戶外，享受假期。