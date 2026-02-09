結婚七年仍被當小孩寵！張馨予舞台劇首演 老公甜蜜花籃閃爆全場

大陸女星張馨予近期主演舞台劇《江南·十二場歡聚》，除了演出本身受到討論，現場來自家人與演藝圈友人的花籃，以及她婚後的生活狀態，也在網路上引發話題。

張馨予曾說這次舞台劇演出是一次新的嘗試，2月8日她在家鄉蘇州進行第一場演出，劇場外擺滿祝賀花籃，其中丈夫何捷送上的花籃特別引人注意。卡片上分別寫著「祝我的小孩兒馨予美麗綻放」與「願我的愛人馨予砥礪前行」，透露出何捷私下對她的暱稱，閃爆全場。

演藝圈好友也送上祝福。迪麗熱巴以「演出順利，妳最棒！」為張馨予打氣，陳思誠、黃曉明、董璇、張翰等藝人以及雙方父母也都送上花籃，顯示她的好人緣。

回顧張馨予的演藝歷程，早年因外型特質，多飾演較為強勢或反派的角色。近年她逐步嘗試不同方向，包括參與舞台劇演出、考取心理諮詢師資格，形象也隨之轉變。這次《江南·十二場歡聚》首演，不少觀眾表示她本人狀態自然，謝幕時與粉絲的互動，也為現場留下深刻印象。

