結婚不到1小時！新婚妻抓包「丈夫出軌13次」證據全在手機…婚禮前3天還幽會

馬來西亞一名女子發現丈夫竟出軌13次。示意圖／取自免費圖庫pixabay

忍13次出軌才離婚！馬來西亞一名新婚女子在婚禮完成宣誓不到1小時，就意外發現丈夫在通訊軟體中與另一名女子的曖昧聊天，雖然丈夫辯稱只是幫忙送行動電源、購買預付卡，但在女子追問之下，才得知丈夫在婚前3天甚至還曾與該女子外出吃飯。雖然丈夫道歉承諾不再犯，但女子仍無法原諒，最終選擇離婚，並揭露丈夫婚內共出軌13次，引發網友熱議。

這起荒唐抓姦事件要回顧到婚禮當天，這名馬來西亞女子日前在Threads上PO文表示，她當天與丈夫才完成結婚宣誓（akad nikah）不到1小時，因為丈夫想用自己的手機拍照，於是她便拿著對方的手機，沒想到一打開通訊軟體WhatsApp後整個人瞬間愣住：「我那時候手抖得非常厲害，因為裡面有一名女生的聊天內容讓人看了很不舒服。」

覺得既生氣又失望的原PO當下甚至冒出離婚的念頭：「但那根本不可能，因為我們連結婚一天都還不到，哈哈」，隨後決定與丈夫問清此事，沒想到對方竟回道：「等回家再談，現在我們先度蜜月」，由於原PO也不想破壞蜜月的氣氛，便忍了3天、暫時將丈夫與該女生的對話記錄擱在一旁。直到蜜月旅行結束，原PO一到家就立刻追問：「因為我一定要知道答案，但在那之前我其實已經先把那個女生的電話號碼存起來了。」

原PO先是詢問：「那個女生是誰？為什麼你們會這樣聊天？」丈夫則表示，是因起初該女生把行動電源忘在他工作的洗車場上，他只是想幫忙送還行動電源，但原PO並不相信，怎料隔天再問一次時丈夫卻突然改口，稱該女生請他幫忙購買預付卡，他只是順便送過去：「他給的理由真的荒唐到不行，哈哈，但我沒有放棄，我給了他3次機會，他卻3次都在騙我。」

直到最後原PO直接私訊該名女子詢問，才發現原來就在結婚前3天，丈夫竟還和對方一起出去吃飯：「我問他有沒有做出越界的事？他說沒有；我再問有沒有肢體接觸？他只說牽過手而已，我真的很失望，最後也忍不住哭了」。原PO補充，雖然丈夫事後多次道歉，並承諾不會再犯，但她仍無法原諒丈夫離譜的出軌行徑，最後選擇離婚：「我們結婚期間，他一共出軌了13次，而且都有證據。」

PO文曝光後頓時引起熱議，認為男方出軌13次實在過於離譜：「現在的人怎麼都這樣了？結婚前真的最好先檢查一下手機，你不能完全信任別人」、「還好你最後離婚了，如果你不再離婚還再給他第78次機會，你才是那個被網友罵的人」、「13次？13次？只能說還好不是99次，為什麼要等到13次？不過不管如何，大家都因為你選擇離婚而鬆了一口氣。」



