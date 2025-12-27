結婚不到1年半！高山一實宣布離婚 雙方發聲明致歉

高山一實與福良拳（ふくらP）於今（27日）宣布正式離婚。（圖／翻攝自高山一實IG、福良拳X）





日本女偶像團體乃木坂46前成員高山一實與YouTuber「QuizKnock」成員福良拳（ふくらP）於今（27日）宣布正式離婚，為僅維持不到1年半的婚姻畫下句點。

雙方宣布結束1年4個月婚姻

高山一實與福良拳在各自的社群平台發文稱，「經過多次積極的討論，我們決定結束婚姻」，並致歉道「儘管我們在結婚之際收到了熱烈的祝賀，但我們對這個結果深表歉意。」

聲明中也提及，消息原本預計29日發布，但已經有相關報導刊登，因此同時向事前已告知發布日期的相關單位與人士，致上歉意。

消息一出，許多網友紛紛表示，「咦……？！還沒到一年半呢……」、「讓人不禁疑惑，這兩個人當初是怎麼結婚的？」、「公開你的決定需要勇氣，我希望你未來的生活會越來越好。」、「這消息確實出乎意料，但人生和婚姻就像綜藝節目一樣，我希望接下來的發展會是幸福篇」、「今年年底一定很艱難……你們都還年輕，希望你們未來一切順利」、「你們共同做出的決定，我相信你們今後會以不同的方式繼續相處。衷心祝福你們未來幸福美滿。」、「她退出偶像圈後，對很多事情都充滿好奇，所以衝動地結婚了。但隨著生活逐漸穩定下來，不知道她的感情是否有改變。希望她接下來一切順利。」、「什麼？！……身為一直祝福你們幸福的支持者，我感到非常失望，但如果這是你們經過深思熟慮後做出的決定，我仍會像以往一樣熱情地支持你們」。

據日媒《ニフティニュース》報導，高山一實與福良拳於2024年7月7日結婚，福良拳是YouTube QuizKnock的成員；高山一實曾是乃木坂46一期成員，活動僅至2021年，暱稱為Kazumin，由於她是問答遊戲愛好者，更是QuizKnock的粉絲。



