結婚不孕4年怪老婆？檢查赫見職軍人夫「精子DNA斷裂」…精子爛掉原因曝

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記者吳泊萱／台中報導

夫妻不孕4年，檢查才見職軍夫壓力太大，精子出狀況，經李茂盛院長治療後順利懷孕產女。（圖／茂盛醫院提供）

台中一對夫妻不孕4年，一直以為問題出在妻子身上，結果就醫檢查才發現，竟是當兵的丈夫壓力太大又常熬夜，導致精子DNA雙股斷裂，品質嚴重不及格，求子無望。幸好經茂盛醫院院長李茂盛調理治療3個月後，丈夫的精子品質大幅上升，並以試管療程，讓妻子在3個月內順利懷孕，並一舉成功產女。

茂盛醫院李茂盛院長指出，這對夫妻是在疫情頭一年結婚，婚後4年不曾避孕，但始終沒有懷孕跡象，由於丈夫是43歲的職軍，身強體壯，二人一直以為問題出在35歲的妻子身上，妻子找中醫調理身體，仍求子失敗。二人在中醫師建議下，轉往茂盛醫院檢查，一查發現問題竟出在丈夫身上。

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43歲職軍丈夫因壓力太大、常熬夜，精子DNA雙股斷裂，導致求子無望。（圖／茂盛醫院提供）

原來丈夫在軍中壓力很大，又時常演習操練，長期睡眠不足，導致精子品質及數量都大幅下降、精子結合力率也只剩15%，遠低於正常值80%，最嚴重的是精子DNA雙股斷裂，碎片率達22.83%，全都不合格。

李茂盛說明，男性因素導致的不孕比例，約占3成。各大生殖中心多以一般精子檢測來了解男性精子的質量，卻無法更深入得知DNA的狀況。「臨床上，他遇過很多生殖系統正常、卵子品質也好的女性在試管成功後卻反覆流產，追溯問題根源乃指向精子。尤其是精子DNA雙股斷裂會使受精後的胚胎發育受影響，碎片率超過19%與流產有顯著相關性。」因此，若不解決不孕男性的問題，就算妻子試管成功，也可能流產，對身心造成極大煎熬。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉博士解釋，碎片化是指精子DNA斷裂的比例，主要是因體內氧化壓力大所導致，可再區分為：單股與雙股。若是單股斷裂，還能透過沒斷裂的一邊來修復已斷裂的部分，所以對試管成功率的影響不大；但若為雙股斷裂，就真的沒戲唱了。且精子DNA雙股斷裂也是造成精子染色質缺陷的原因之一，會增加胚胎染色體異常率。

幸好在李茂盛調理3個月，補充維他命C、維他命E、Q10、鋅、精胺酸，並且維持良好生活作息，不熬夜、多運動、攝取魚肉蔬果，少攝取糖分、禁菸酒後，丈夫的精子品質大幅提升。夫妻二人進行試管療程後，在3個月內成功懷孕，並產下1名健康女嬰。

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