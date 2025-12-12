結婚到底有什麼好處？關於結婚「8個超現實考量」對人生有加分效果

大部分的人生當中，都會經過結婚生子的環節，一但到了年紀卻未娶未嫁，好像就會被品頭論足，或是直接被詢問為什麼不結婚，「結婚」真的有這麼重要嗎？對我們的人生有甚麼加分效果？常常會聽到許多不論朋友或明星結婚、離婚的消息，《優活健康網》特摘此篇分享關於結婚的8個超現實考量。







結婚好處1：動手術時有家屬簽字



這點當然是希望大家平安健康，不然老了病痛難免增加，如果有需要家屬簽字的時候，孤身寡人的誰來幫忙簽呢？柯文哲在擔任台大主任醫生的時候，常常遇到沒有家屬可以協助病患簽字的狀況，這時只能找非親的關係人來協助簽字了。

結婚好處2：分散資金風險共同承擔



一個人賺錢一個人花，兩個人賺錢兩個人花，但有些時候我們總會想轉換跑道，遇到一段時間沒通做的時候，這時如果有量一半在，我們不至於花光老本，而且也會更有動力努力找到薪水更好的工作，跟另一半一起扶持這個家。





結婚好處3：有一天爸媽不在你還在



人都會面臨生老病死，有一天父母也會離開我們，這時我們獨自一人的話其實挺孤單的，另一半就會是我們沉重心靈的良藥，回家雖不見父母，但我知道這個家你會一直在。





結婚好處4：法律保障



這個就是蠻現實的考量，雖然說即便是情侶同居，另一半過世了在對方生前有立遺囑的情況下，情侶是可以繼承財產的，但主要還是以有法定婚姻的夫妻為主要繼承者，其次為父母及手足。





結婚好處5：生活上有照應



以這幾年來最常見的確診為例，確診者須隔離足不出戶的關在房間，這時我們獨自一人的話可能需要麻煩爸媽，但如果爸媽並沒有同住只好找朋友，但朋友也沒閒著，他或許有自己的另一半要顧，或是剛好有事沒辦法及時協助你，這時候有個另一半不是挺好的嗎？兩人彼此照顧，生活也更加順利。





結婚好處6：情緒抒發有你陪



很多時候不論遇到開心或傷心事，都會有一股分享慾，如果有另一半在身邊，很多大大小小的事情都可以跟他分享，畢竟要找到知己知彼的對象確實不易，透過分享日常可以在情緒上獲得更好的抒發管道，但切忌還是多分享有趣好玩的事情比較好。





結婚好處7：不再被閒話家常



每逢親戚來訪就會有一批人無奈表示，親戚又再問他為什麼不結婚為什麼還沒有孩子，到底結不結婚生不生孩子，跟親戚有甚麼關係？很顯然一點關係也沒有，我的生活我主導，但不得不說，有時還是挺羨慕那些在適婚年齡結婚的朋友，都不會被問這種私人問題。





結婚好處8：人生因你而圓滿



很多人都夢想有個幸福美滿屬於自己的家庭，這時剛好有個相當優良的男女朋友，兩人都有個念投的話，就差結婚一步你們就有個幸福的家了，結婚對某些人來說，也是人生完整的證明。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：為什麼要結婚？關於結婚的8個超現實好處，這篇通通告訴妳！）

