結婚前夕爆噩耗！張榕容未婚夫死亡真相曝光 温昇豪自揭「罹腦瘤」

記者宋亭誼／台北報導

温昇豪自揭「腦瘤病情」投巨大震撼彈。（圖／六魚文創提供）

由温昇豪監製與主演的醫療情感影集《整形過後》，第5、6集播出後再掀高潮，温昇豪自揭腦瘤病情，從站在手術台上的拯救者，變成必須直面疾病的病人，角色命運急轉直下。另一方面，張榕容重返舊愛車禍現場，壓抑多年的創傷全面潰堤，讓不少觀眾直呼「這兩集根本是催淚連擊」、「哭到大便沒有衛生紙」。

張榕容舊愛死亡真相曝光，心碎過往揭曉。（圖／六魚文創提供）

整外神醫江浩宇內心脆弱一面來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫俊豪（陳邦鋆 飾）車禍身亡的現場，她在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出：「我好愛他。」江浩宇眼眶含淚回「我也是」，讓觀眾瞬間破防。

張榕容坦言，那其實是一種「對年輕的執著」，「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」她認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人。」這段話也呼應了劇中雅頌在浩宇與俊豪之間的拉扯，不是誰取代了誰，而是人生在不同時刻，留下了不同重量的選擇與遺憾。

曹蘭的演出讓導演林立書直呼驚為天人。（圖／六魚文創提供）

另一條讓觀眾集體淚崩的，是曹蘭飾演的「淑華」與安心亞長達3分半的真情告白。面對劉瑞琪飾演、堅持進行性別重置手術的伴侶「永馨」，淑華坦言自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。曹蘭的演出讓導演林立書直呼「驚為天人」。他透露，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜。

曹蘭謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「我只是把自己當成是淑華這個人。」談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生。」

《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

