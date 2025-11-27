結婚前夕雙亡！新郎新娘「同一地」先後墜樓 警方排除刑案…家屬憤怒不解

湖南一對新人結婚前夕，接連墜樓身亡。翻攝微博



結婚前一晚應該是興奮緊張的心情，但沒想到這一對準新人卻先後墜樓身亡。中國湖南有同為25歲的戀人，結婚前夕新郎在女方家中墜樓身亡，新娘則沒過多久也在同一處墜樓，準新人在結婚前夕卻都沒了，家屬實在無法接受。但是中國警方調查表示，已經排除刑事案件，再度引發輿論討論。

根據中國媒體報導，男方家屬透露，11月23日晚，這一對準新人與朋友聚餐後，一起返回雙峰縣青樹坪鎮女方家中，監控顯示新郎下車時步態平穩，無明顯醉酒狀。

不料，在11月24日清晨，新郎被發現從4樓墜亡，新娘疑似目睹未婚夫屍體後，心情低落，於是也回到4樓跳樓，新娘送醫搶救兩小時仍不治。

中國警方表示，通過現場勘查、調閱監控調查走訪、法醫檢驗查明，已將這一對準夫婦死亡排除刑事案件。中國警方也再次呼籲，請廣大群眾和線民尊重法律及事實尊重逝者及親屬，不造謠、不信謠、不傳謠，共同依法維護健康有序的社會輿論環境。

家屬除了痛心更強烈質疑，新郎有車有房無貸款，已開三家早餐店，經濟條件優渥，雙方家族無彩禮糾紛，且男女感情深厚，實在無法理解為何兩人會釀成悲劇。

