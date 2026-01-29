結婚前請三思！3大星座男「貪玩又自我」，當情人有趣、當老公卻容易心累？

選擇伴侶是一輩子的事。有些星座男談戀愛時魅力十足，但個性裡的自我與貪玩，在進入婚姻後往往變成相處壓力。以下整理出三個較容易讓另一半感到心累的星座男。

Top3 雙子座：情緒多變，容易被新鮮感吸走注意力

雙子男反應快、幽默感強，戀愛時相處輕鬆有趣。但婚後若生活變得單調，他對變化與刺激的需求，可能讓另一半缺乏安全感。雙子座容易對固定模式感到厭倦，即使結婚，仍需要精神層面的新鮮感。

他可能前一天還說要當顧家的老公，隔天卻投入興趣或社交而忽略家庭。面對責任時，如果成熟度不足，容易出現拖延或逃避的情況。對雙子來說，若婚姻生活缺乏變化，很快就會覺得乏味。

廣告 廣告

Top2 射手座：重視自由，越被管越想逃

射手男個性開朗、喜歡嘗試新鮮事，交往時常帶來歡樂與驚喜。但婚後依然需要大量個人空間與社交時間，這點常成為磨合關鍵。射手男熱衷朋友聚會、探索新體驗，甚至臨時起意出遊。若另一半希望他多顧家庭、少往外跑，他容易感到壓迫，甚至產生抗拒。

射手男說話直接，有時不太顧及對方感受，可能無意間傷人。他未必是不在乎，而是對他來說，「做自己」和保有自由感，往往擺在很前面。

Top1 天蠍座：愛得深、控制感也重

天蠍男在感情裡敢愛敢恨，戀愛時常表現得專一投入，但進入婚姻後，強烈的佔有慾與掌控感容易讓伴侶感到壓力。天蠍座常把「愛」和「掌握」畫上等號，希望清楚另一半的行程與交友狀況，卻未必願意對自己同樣坦白。這種標準不一致的狀態，久了容易累積摩擦。

天蠍男性格偏極端，愛的時候全心付出，一旦受傷或失望，態度可能轉為冷淡。他的自我往往包裝在「我是為你好」之下，讓伴侶不易反駁，卻容易感到委屈。

延伸閱讀

讓他一輩子對你心動！戀愛中保持「吸引力長久」的秘訣，其實只有這幾件事

愛你就是要寵！這3星座男最擅長「把戀人捧在手心呵護」，被愛的人太幸福