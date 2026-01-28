結婚十年爆婚變！兒童台最正姊姊簽字曝「關鍵主因」 真實現況曝

記者蔡維歆／台北報導

優格姊姊結婚10年。（圖／翻攝自臉書）

結婚10年的優格優格姊姊林姵君近來上節目談婚姻觸礁，她問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」直接坦言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了」，證實她與遊戲實況主老公殺梗已多次婚姻諮商。如今優格姐姐再度發文談婚姻現況。

優格姊姊發文談婚姻現況。（圖／翻攝自臉書）

優格姐昨曬出多張去《咪妃KIDS》Podcsat節目新聞的相關截圖直呼：「大家不要再截圖給我了～～我都有看到新聞，為了不讓大家誤會先結論澄清一下：我們好好的，沒有離婚哦！」笑說每次這類報導被瘋傳，最困擾的是她先生，但她只擔心封面圖好不好看，幸好這次都還不錯。

優格姐姐也表示她明白每次這種新聞下的酸民都不看內文亂留言，完全不清楚她只是在分享婚姻諮商內容、看戲居多，她也稱讚婚姻諮商的重要性，讓雙方都可以點出真實的矛盾和問題分享找到另一條出路，最後優格姐姐強調婚姻真的沒狀況，「我們很好啦！雖然常常突然不好，但還是很好啦（阿這不就婚姻嗎？懂得都懂）」。

