結婚十年爆婚變！兒童台最正姊姊證實「已簽字」 關鍵主因曝光

記者蔡維歆／台北報導

優格姊姊談婚姻觸礁。（圖／咪妃KIDS提供）

咪妃去年初開張「咪妃KIDS」PODCAST節目滿一周年，日前邀請「兒童台最正姐姐」優格姊姊林姵君上節目談婚姻，結婚10年的優格也不避談觸礁，她問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」直接坦言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了」，證實她與遊戲實況主老公殺梗已多次婚姻諮商。

咪妃去年初開張「咪妃KIDS」PODCAST節目滿一周年。（圖／咪妃KIDS提供）

優格姊姊林姵君曾是MOMO家族的成員，現創辦小芙尼家族，本周六（1/24）下午三點小芙尼將於板橋車站環球購物中心二樓辦簽唱會。優格姊姊與老公殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女。兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題。她上「咪妃KIDS」PODCAST說從道德經頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話」，但她印出離婚協議後，反而是殺梗說「老婆，我們再努力一下」建議夫妻一起婚姻諮商。

優格姊姊敢於做決定，令咪妃好奇當時有小孩小孩怎麼辦？優格認為「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊，所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」這主題光IG引起近25萬共鳴。事後優格姊姊也說，夫妻因諮商後，近期感情比較穩定了。

