結婚十年爆已簽字！優格姐姐曝現況：大家都是看戲居多

「兒童台最正姐姐」優格姐姐婚姻掀起關注。（圖／翻攝自優格姐姐臉書）





「兒童台最正姐姐」優格姐姐（林姵君）2016年與「電競教父」實況主Xargon（殺梗）結婚，婚後育有一子一女，未料日前她在節目中坦言婚姻觸礁，「就把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨、怒，是我不要了」，掀起許多關注。對此，她也曝光婚姻現況。

優格姐姐昨（27）日發文表示，「大家不要再截圖給我了，我都有看到新聞。」為了避免外界誤會，她親自說明婚姻現況，「我們好好的，沒有離婚哦！」優格姐姐坦言每次被報導離婚，困擾的都是老公，「我的部分是比較在意媒體大大們有沒有幫我選張好看的封面圖，恩，這次都選得很喜歡。」

廣告 廣告

優格姐姐提到，每次出現類似新聞，許多人都不看內文就留言，她其實只是在分享婚姻諮商，「就像我媽經常語重心長跟我說：大家都是看戲居多的。」不過她也認為婚姻諮商的確幫助夫妻倆很多。

優格姐姐也樂於將婚姻中碰到的矛盾及問題拿出來分享，希望能讓有同樣煩惱的人，找到另外一條出路，她也再次強調，「最後不用擔心，我們很好啦！雖然常常突然不好，但還是很好啦（阿這不就婚姻嗎？懂得都懂）。」



【更多東森娛樂報導】

●優格姐姐告別親子台 其他哥姐現在怎麼了？

●遭男友畫胸部「寫滿穢語」 優格姐姐睡醒崩潰

●婚姻亮紅燈！兒童台最正姐姐自爆「印好離婚協議書」

