「結婚十週年時，我向丈夫提出開放式婚姻」

性學專家伊拉娜．埃雷阿博士向丈夫提議展開開放式關係。

在他們結婚十週年時，身為作家、教育工作者和性學家的伊拉娜．埃雷阿博士（Dr Ilana Eleá）向丈夫提出了一個將從根本上改變他們婚姻的建議：放棄一夫一妻制，讓關係變得更加開放。

她是一名巴西人，畢業於當代臨床性學研究所（The Contemporary Institute of Clinical Sexology）的性治療專業，自2011年起移居瑞典。

她研究開放式關係已有一段時間，期間還寫出了《艾瑪與性》（Emma e o Sexo）等一系列情色小說。通過主人公艾瑪，埃雷阿探索了一些自己一直在研究的想法。

她丈夫接受了這項提議，兩人以香檳舉杯慶祝。五年過去，這對伴侶如今形容他們的關係是「混合式」的，新模式大體上是成功的。

但是埃雷阿並沒有將此加以浪漫化。

「有三分之一選擇開放式關係的伴侶最後會分開，」她說，「但一夫一妻制的關係平均分手率也差不多。換句話說，這其實沒有太大的差別。所以，最好選擇最符合你自身認同的關係形式。」

兩廂情願的非一夫一妻制

埃雷阿採納的是「自願式非一夫一妻制」的概念——這是一個廣義的詞彙，指的是擁有多種關係或伴侶的人，而這種模式的特點在於所有相關者之間都具有「明確的公開性」。

因此，專家有時會將其稱為「有道德的或負責任的非一夫一妻制」，以區別於不忠行為。

「這個概念指的是任何由當事人彼此同意而形成的關係，其核心是以某種方式、在某種程度上，讓原本被視為理所當然的專屬性——無論是感悟上的、情慾上的或其他面向——變得更具彈性。」埃雷阿解釋說。

然而，她區分了「開放式關係」和人們所稱的「多元之愛」（polyamory）之間的差異。

「開放式關係通常允許在沒有浪漫成分下的性自由——也就是較隨性的互動，而不是彼此墜入愛河。多元之愛則包含愛和激情，其中還包括所謂的『新關係能量』：再次戀愛時所產生的那種興奮感。」

埃雷阿本人實踐的是她稱為「混合式、感官的、充滿愛和同理心的協議」。

「我算是把一隻腳踏在多元之愛裡──不算完全，但我接受有可能同時愛上並和多個人維持浪漫關係的想法。我的丈夫則偏好較隨性的互動。我們會討論這些事情。」

思考你們的關係

依據埃雷阿的經驗，伴侶在探索開放式關係時最常見的起點，是所謂的「不問、不說」方式。

埃雷阿解釋說：「大概像這樣：我覺得在我們之間，專屬關係或許並不可能或也不一定是我們真正想要的。但我不想知道細節。你不要告訴我，而我也不會去問。」

她提醒，這種模式往往會失敗，因為缺乏誠實與溝通。「原本是希望讓兩個人靠得更近，結果反而造成距離。」她警告說。

在與伴侶討論是否要轉向開放式關係之前，埃雷阿建議先做一份「情緒盤點」。

「思考你們的關係。缺少了什麼？你的需求和界限是什麼？誠實地寫下你的想法。暫時不會有人看到——只有你自己。」她說。

開放一段關係，也需要對話和同理心。

「這是個艱難的時刻……尤其是對那些從小被社會化成認為一夫一妻制是最崇高的愛情方式、並以此作為相愛的人之間尊重與忠誠象徵的人而言。」埃雷阿說。

「任何協議都是透過對話形成的：你會走到哪個程度？和誰？而且重要的是，不要嘲笑對方的界線，而是要理解它們。」 她說。

她表示，一個支持你的社群也很關鍵。「去閱讀相關主題、聽聽播客，尋找符合你興趣的團體。」

「污名確實存在。要尋求理解這些都是有效愛情方式的專業人士的指引。」

埃雷阿還表示，試圖用開放式關係去修補本來就已破裂的關係，往往行不通。

「別想了，」她說，「這不是治療，也不是最後的手段。開放通常是在關係本來就良好時，雙方有意識、很自然地想一起讓它更好時，才會發生。」

仇恨與期待

當埃雷阿第一次公開談論她婚姻中的改變時，她收到了成千上萬則充滿惡意的評論。

「有些評論荒謬得可笑：『你這麼做只是因為你不想失去你的男人』。」她回憶說。

但她同時也收到了支持，包括一些伴侶寫來的信，讚賞她有勇氣開始探索這類對話。

「沒有人天生就是一夫一妻制的，」她說，「也沒有人會問你是否願意這麼做。法律、信仰、童話故事、家庭期待——所有這些都指向愛應該是兩個人之間的專屬關係。從歷史上看，男人擁有更大的自由，而女人則常常受到懲罰。」

她指出，這個制度與傳承、宗教和血統大有關聯。

「強制性的一夫一妻制假設它是良善、純潔、有德性的，並且污名化任何偏離這個模式的人。」

那麼，埃雷阿現在更快樂嗎？「毫無疑問。」她說。

「但這也與我當下的狀態有關。如果是15年前，在經歷創傷與背叛後，我根本不可能做好準備。那時，專屬性曾讓我感到安全。但隨著時間過去，渴望會逐漸消失。這很常見，有40%的長期關係最終會變成無性生活的婚姻。」

對她來說，開放關乎誠實與自由。

她問道：「為什麼愛一定要結束，僅僅因為人們認為愛只有一種方式？」