結婚向佐屢傳婚變！郭碧婷突爆「向太給很多錢錢」 夫妻真實互動曝光

記者宋亭誼／台北報導

郭碧婷與向佐結婚6年，育有一雙子女，頗受婆婆向太（陳嵐）疼愛。不過兩人屢傳婚變，向佐更多次被拍到身邊美女雲集，而雙方卻從未正面回應過此事。郭碧婷今（10）日睽違許久公開露面，坦言長年與向佐分隔兩地，不過對方近期其實在台北陪伴小孩。

郭碧婷分享與向佐的互動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭碧婷坦言自己並不在乎與向佐是否天天聯繫，但她很在意孩子與父親之間的感情連結，如今3C發達，她認為向佐作為父親，應該要對小孩保持關心，「我通常打電話只會問他說怎麼沒打給小孩」，並透露向佐一天會跟孩子視訊兩到三次。

郭碧婷認為談錢很粗俗，急忙打哈哈帶過。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭碧婷與婆婆向太婆媳關係良好，此前向太還在社群自爆在台北買了4塊地給她，不過後來也有一說是郭碧婷堅持自己處理小孩學費，郭碧婷今被問到此事，馬上打哈哈帶過：「婆婆對小孩很好啊，也會給很多錢錢」，最後以「哎呀！多麽粗俗的問題」結束此話題。

