結婚向佐6年屢傳婚變！郭碧婷認了相處狀態「不用天天聯繫」 為這件事喊打老公

41歲的郭碧婷與向佐結婚6年，多次傳婚變，10日她出席醫美集團代言活動，透露向佐這幾天也在台灣，「我在工作他就陪小孩」。和老公經常遠距離，她說夫妻不需要維繫感情，只在乎向佐有沒有跟孩子聯絡，甚至開玩笑對老公說：「如果讓小孩難過，我就飛過去打你。」

郭碧婷說現在3C很發達，爸爸不在小孩身邊的話，每天會視訊兩、三次，因此小孩還是很喜歡爸爸，「不常見面也沒有太大影響，還是很熟悉」。如果向佐沒有打電話來，她還會打過去罵老公，「我比較不會非得天天跟他聯繫，但是我會希望孩子跟爸爸是要天天聯繫」。

向佐近日在節目上落淚表示，從小在娛樂圈長大，覺得圈內的人「很恐怖、很複雜」，因父母身份，自己也很常被霸凌，引發熱議。郭碧婷被問到此事，卻表示不知情。

郭碧婷認為，現在觀念並非「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」，婆家都沒有逼她做任何事，包括生小孩、定居在何處，都由她自己決定。活動主題是「Be Yourself」，她說一直都很做自己，也很滿意現階段狀態，但自己還有很多未來，覺得自己會有更多美好的日子。



