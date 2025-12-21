結婚多年依然心動的秘密：比起山盟海誓，這1個「小小的關鍵」讓婚姻更長久

你有沒有發現？在婚禮現場，許多新人在致詞時感謝對方，說的都是一些很小的事情，而非海誓山盟。例如，新娘說欣賞伴侶身上的「無用浪漫」，像是幫拍下的雲朵畫畫，或替路邊流浪貓取名字；新郎則說喜歡伴侶的從容不迫，在自己焦慮趕工做報告時，會被對方默默準備的一桌好菜安撫。

心理學研究指出，最穩定的愛情關係往往建立在「互相欣賞」上。Kruglanski等人提出的愛情公式認為，愛情的發生取決於兩個條件：一是看到對方的閃光點，二是感受到自己被視為特別存在。只有欣賞與被欣賞同時發生，愛情才會萌芽。

▎互相欣賞的愛情帶來的體驗

更喜歡自己：當伴侶能看見自身優點，連缺點都被接納，個人對自己的認同感會提升。

願意付出且快樂：付出得到肯定，不會覺得委屈，反而更願意為對方做事。

吵架也能加深信任：了解對方不會因衝突否定自己，溝通變成增進理解的機會。

長期保持心動感：即使相處多年，仍能發現對方新的可愛之處，愛意持續。

▎缺乏互相欣賞的關係

當互相欣賞消失，蔑視（contempt）便容易滋生。蔑視可能表現得不明顯，但混合著不尊重、厭惡與憤怒，還會包含對對方價值觀與能力的判斷。小事被解讀成惡意，一起吃飯或散步變得無聊，最終可能演變成「室友式婚姻」，只分工不交心。

▎建立或維持互相欣賞的親密關係

公開誇讚伴侶：尤其在他人面前，具體表達欣賞點，例如「你處理事情總是很有耐心」或「你煮的咖啡味道超棒」。

記錄甜蜜細節：將伴侶的包容、支持與小舉動記下，形成愛的存摺。

共同探索新體驗：如一起跳舞、爬山或當志工，在新挑戰中重新發現彼此魅力。

把尊重付諸行動：接納伴侶本來的樣子，不強迫改變，真正的愛是「喜歡你，就是因為你是你」。

