結婚女方開口要「26萬小聘」！準新郎月薪4萬傻眼：半年薪水沒了

現代人結婚還會給聘金嗎？一名網友在PTT中發布貼文，表示同事要結婚，雙方家長見面，女方開口要小聘26萬，讓月薪4萬元的同事難以接受。原PO因此好奇詢問，結婚小聘26萬算高嗎？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT中發布貼文，表示同事準備要結婚，雙方家長見面時，女方要求小聘26萬，大聘66萬（但會退回），結果同事說他本是身是私立科大畢業的行政人員，薪水才4萬元，結婚對方就要走半年薪水，實在不能接受。原PO因此好奇詢問，「結婚小聘26萬算高嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人要聘金的觀念很過時，「什麼時代了還在要聘金」、「對方提供什麼嫁妝嗎？白要你26萬？賣女兒？」、「現在除非大家族 真的很少人還收這些了」、「為什麼要付聘金？那有附同等的嫁妝嗎？這是什麼自助餐」。

另外，也有網友針對聘金金額多寡進行分析，「26萬拿去，女生自己出月子中心錢」、「很少啊，我20年前結婚小聘就36萬了供參」、「26萬都付不起我看還是不要結婚好了」、「26萬出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好，連這就有困難，婚後生活肯定為錢吵架」。

不過，有人認為主要還是看女方有沒有給出同等值的嫁妝，現代人結婚大多都是搬出去住，所以沒有女方嫁入男方家的狀況，「其實就不是賣女兒，但有些傳統觀念的人還是會要，如果不想付就別結了吧，尤其沒有要生小孩的話，有要生的話就更不能給小聘，因為開銷會很大」、「聘禮跟嫁妝是一起談的 是要講幾次 給聘禮ok，嫁妝要給什麼」、「同等的聘金要有同等的嫁妝」。



