結婚才10天！ Lulu彩排脫口「我懷孕了」陳漢典樂翻：等很久了

Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日登記結婚，夫妻倆30日攜手出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》出席彩排記者會。Lulu現場還被拱練習說「我懷孕了」，陳漢典則甜蜜回覆「早就等很久了」，更脫口「明年二月可能有機會看到孕婦。」

《半里長城》記者會（圖／小娛樂）

Lulu、陳漢典九月無預警公布喜訊，導演許栢昂坦言，先前彩排就有感覺到Lulu對陳漢典非常溫柔，還曾私下問過「你們有交往過嗎？還是在一起分開了？」如今戀情見光，陳漢典笑說，之前還會有種「她是我同事」的感覺，現在不但能公開手牽手，還能高喊「Lulu是我老婆！」

陳漢典放閃沒有極限，先前Lulu曾想幫他介紹對象，問他覺得誰最漂亮，「我說我覺得妳最漂亮。」Lulu也接話「我也覺得我最漂亮。」陳漢典還加碼當眾大喊：「我外貌協會，我就是貪圖她的美色。」Lulu則說，結婚後才真的感覺到在戀愛，因為2人對戀情相當保密，從未一起逛街。

《半里長城》記者會，Lulu、陳漢典放閃無極限（圖／小娛樂）

陳漢典因《康熙來了》被大眾熟知，小S、蔡康永無疑是他的貴人，然而先前金鐘慶功宴上，小S被問到是否會去陳漢典和Lulu婚禮時，直接表示不會，因為要現場女明星各個紙片人，自己沒想節食，「包一萬六吧！我們私下關係就還好。」

陳漢典今天被問到此事時，立刻幫忙緩頰，「我跟她很好，我們也還沒有邀請！」畢竟明年一月婚禮目前可說是零進度，小S一番話只是開玩笑，「她到底會不會來，我們拭目以待好不好？」希望外界不要有過多解讀。

《半里長城》記者會，Lulu、陳漢典放閃無極限（圖／小娛樂）

《半里長城》融合古裝、歷史與現代情境喜劇的結構，以「戲中戲」手法諷刺現實，揭露劇團內外的荒謬、情感與人性。此次「笑噴版」延續原作精髓，並透過全新世代演員的加入，展現更具節奏感與喜劇張力的詮釋。

藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、 王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲，於30日記者會上全體亮相。《半里長城》在全台劇院巡迴演出，10/31-11/2在國家戲劇院，12/27高雄衛武營，2026年2/28台中歌劇院。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導