結婚才10天Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典傻笑放閃：等很久了

【緯來新聞網】陳漢典、Lulu黃路梓茵新婚至今10天，今（30日）兩人以夫妻檔身份現身《半里長城笑噴版》彩排記者會，先前一度傳出Lulu懷孕消息，今Lulu也即興模仿劇中台詞，向陳漢典大喊「我懷孕了！」陳漢典也興奮接招：「早就等這天很久了！」互動讓一旁的王月也直呼「好感人」。王月更跟上最近的時事，搞笑放話：「絕對不會讓他們參加《全明星運動會》。」讓全場笑翻。

Lulu出席《半里長城笑噴版》彩排記者會。（圖／陳明中攝）

Lulu透露，過去曾想幫陳漢典介紹女友，「你看在場誰最漂亮，我來幫你！」反被陳漢典回覆：「妳最漂亮！」而且兩人以前為了保護戀情，都無法公開放閃，「我們很少一起出去逛街，一定有朋友在場，也不可能牽手。」反倒是現在大方放閃都沒關係，「結婚後更有戀愛感。」

Lulu搞笑向老公陳漢典大喊「我懷孕了」。（圖／陳明中攝）

王月（右二）一路看著Lulu、陳漢典從秘密戀愛到結婚。（圖／陳明中攝）

導演許栢昂則老早就發現兩人之間不對勁，他舉例就算台詞要撂狠話，Lulu就連對陳漢典大喊「感情騙子」都異常溫柔，「我想說Lulu是這個路線的嗎？」另一場戲，則是陳漢典要牽劇中演員的手，一牽完陳漢典就立刻緊張地瞄向Lulu，那時候兩人還沒公開戀情，他還私下詢問「你們交往過？還是什麼狀況？」王月則一路看兩人從秘密相戀到公開，大讚：「他們對待彼此時，感覺眼裡有光，真的好甜蜜。」

陳漢典表示會盡力邀小S到婚禮。（圖／陳明中攝）

此外，陳漢典、Lulu婚禮確定將於明年1月舉行，對於小S放話不會出席，並半開玩笑稱跟陳漢典交情還好，紅包給1萬6就好。對此陳漢典笑回：「沒有啦！我跟她（小S）很好啦，我會盡我最大努力邀請！」

