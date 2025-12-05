結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

原PO在婚宴上包了3600元紅包，卻被嫌太少，引發網友熱議。（示意圖／pixabay）

參加朋友婚宴究竟該準備多少紅包，一直是許多人摸不著頭緒的煩惱。近日就有一名網友透露，她帶著3,600元紅包參加朋友婚禮，怎料竟被對方當場抱怨「包太少」，讓她極度傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

這名網友在社群平台Threads上表示，她近期獨自參加一位朋友的婚宴，包了3,600元紅包，卻遭新人當場指責，「現在一桌都3萬起跳，妳也包太少了」。她回憶，五年前她自己結婚時，該朋友帶伴侶出席，也只包了3,600元；她苦笑說：「這樣我不是已經雙倍奉還嗎？」但如今，卻因這數字被當面挑剔，令她忍不住在網上發問：究竟是我真的包太少，還是對方太貪心？

貼文一出，隨即引來大量留言，多數人力挺原PO。有人說，「新人愛面子、想辦高級場地，為什麼要賓客幫他們買單？」、「若一桌3萬，平均十個人也才3,000，你包3,600根本不算少」、「婚宴本就是可能虧錢，紅包被嫌太少才是真的不合理」、「婚禮是吃喜酒，不是強迫消費」，挑戰傳統「紅包＝打平餐費」的邏輯。

也有網友提供一套紅包參考公式，供大家核算禮金標準，公式中，交情程度分為四級，從「點頭之交／久未聯絡」到「摯友／親密好友／恩人」；餐廳等級則分為五級，從「自宅辦桌」到「五星級飯店」。若雙方交情深、場地高級，以最高等級代入，紅包金額正好落在3,600元，顯示原PO的包法其實符合「合理範圍」。

不少網友戲稱：「妳包的根本就是滿分禮金了！」也有人感嘆，「若連3,600元都不夠，新人請吃飯變成在賺錢。」更有人建議原PO：「這種只會嫌紅包太少的朋友，真的要好好評估是否還要繼續交往。」

事後原PO補充，貼文爆紅後，那位朋友曾私下道歉，稱當時只是情緒上失言。儘管如此，許多網友仍勸她慎重思考這段友情，認為不要因禮金而委屈自己，也不該為別人招牌埋單。這起事件不僅讓人開始反思婚禮中「紅包文化」的合理性，也讓社會重新審視：婚宴，是應該是分享喜悅的場域，而不該成為親友的經濟負擔。

