結婚沒登記「同居1年」分手了 他想要回聘金！法官這樣判

一對情侶辦完婚裡之後沒有登記，同居1年就分手，男方想要討回聘金。示意圖／Pixabay

中國安徽蕪湖一對情侶依照習俗，在老家辦了喜酒，開開心心的結婚，但是兩人沒去相關單位辦理結婚登記，雖然名義上是結了婚，但實際上只能算「同居」。1年後，兩人分手，男方想要追討回聘金，雙方鬧上法院，法官也做出了判決。

近日，蕪湖地方法院審理了這起有關聘金的財產民事糾紛，原告是男方，他想要回當初結婚時付給女方的聘金人民幣30萬元（約新台幣133萬元），但是女方不肯，還說同居1年的期間內，自己懷孕又流產，過程也很艱辛，男方不應該要回當初的聘金。

雙方對聘金一事爭執不下，最後男方一氣之下將女方告上了法院，要法官為他主持公道、要回人民幣30萬元的聘金，因為雙方根本沒有辦理結婚登記，所以不算夫妻。女方則認為，兩人不僅依照老家的習俗辦了喜酒，還同居了1年，也有夫妻之實，實際上就是等於結婚了。

蕪湖第鳩江區法院審理認為，女方提交的證據，雖不足以證明男方存在過錯，但鑑於男方與女方自舉辦結婚儀式後共同生活1年左右，女方在此期間還曾經懷孕流產，綜合考慮以上情況後，法官酌定女方應按聘金數額的40％進行返還；男方主張女方應予以返還的剩餘款項，因缺乏事實及法律依據，法院不予支持。



