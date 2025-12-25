結婚當天忘帶身分證…卻偷偷留下「配偶欄空白」舊證！網急勸新娘：渣男套路

一名男子登記結婚時竟忘了攜帶身份證。示意圖／取自免費圖庫pixabay

還有這種行騙方式？一名男子近日在Threads上分享他這天在戶政事務所登記結婚時忘帶身分證，所幸當場補辦後還是有完成登記，但男子卻將「配偶欄空白」的舊身分證偷偷留作紀念。PO文曝光後頓時引發網友熱議，許多過來人分享舊證詐騙經驗，也提醒可用內政部免費系統快速查驗身分證是否為舊證。

新婚甜文變警世文？空白身分證引爆網友質疑

一名網友日前在Threads上分享與妻子日前在戶政事務所登記結婚，怎料他竟忘了攜帶身份證，因此當場補辦一張後再與妻子登記結婚，為此也相當感謝個性好的妻子沒有因為他的冒失而生氣，就連補辦手續費280元夜是妻子先支付。原PO更感慨直呼：「人生走到這階段，終於迎來異味真命天女，人聰明個性又超級好，感謝你陪我一路走下去唷！」

廣告 廣告

原以為是一篇新婚告白文章，但原PO文中的一句「因此我多了張配偶欄空白的身份證偷偷留作紀念哈哈哈哈哈」卻讓眾多網友敲響警鈴，紛紛留言提醒女方：「我看到他留空白身分證就覺得有鬼了」、「登記結婚這麼重要的事可以忘帶身分證，這男的不是超散漫就是心機超重，留空白那張打算去騙別人嗎」、「建議太太回家把那張空白的身分證剪了」、「我不行欸，這種人生中最重要的日子都能忘記帶身分證，根本不把人放在心上，由此可見未來的所有節日都有可能被忘記，因為根本不把你放心上！」

一名男子登記結婚時非但忘了攜帶身份證，補發後還想將舊的身份證偷偷留作紀念。圖／翻攝自Threads

還有不少過來人分享用舊身份證遇過的荒唐經歷：「我以前同事，她帶著配偶欄空白的身份證去參加未婚聯誼的派對騙吃騙喝」、「渣男一貫套路都是雙軌，然後快出事的時候，惹惱比較乖巧的那一個，然後就消失了」、「實際經驗，有朋友跟某男交往4年，期間也有朋友家長有要求看身分證，某男提供影本。後來發現，某男跟朋友交往多久就是已婚多久！」

配偶欄空白身份證還能騙吃騙喝騙感情？內行人教1招破解

也有網友分享自身好友多年前的經驗表示，好友被一名能言善道、很會哄人的男子追求，但因她直覺認為這名男子相當怪異，而且一直聽到對方已婚的傳聞，便與其他姐妹淘相約該男子問清楚：「男方當然極力否認，也把空白身分證秀出來給大家看，朋友太單純也陷入太深，選擇全盤相信男子。」

不料，這名男子幾年後隨便找了個理由和好友分手、避不見面，傷心欲絕的好友原想挽回，沒想到透過臉書等社交軟體搜尋男子的蹤跡後竟發現，男方早已結婚，還育有2名孩子，甚至其中1名孩子還是出軌期間老婆懷孕生下。更離譜的是，這名網友透露，該男子提出分手的原因其實是正在追求另一位女子，分身乏術之下，只好與友人斷捨離。

內政部推出「國民身分證領補換資料查詢作業」讓民眾查詢身份證真偽與是否曾補發。圖／翻攝自內政部官網

對此，就有網友貼心分享，其實台灣內政部早就提供免費的「國民身分證領補換資料查詢作業」，只要輸入手上所持的國民身分證統一編號與發證日期與地點，系統就能透過國民身分證快速辨識及國民身分證真偽辨識資料，查驗該國民身分證是否具有各項防偽變造項目以及是否曾有補換：「只要10秒鐘，就可以知道對方的身分證是不是『舊的』！」



回到原文

更多鏡報報導

結婚不到1小時！新婚妻抓包「丈夫出軌13次」證據全在手機…婚禮前3天還幽會

偽單身上交友軟體騙色！雷達站副站長還外洩機密、集體酗酒 國防部震怒祭處分

41J肉聲／五體不滿足翻版！他下身殘障「同時交往30女」 積極當藝人還娶妻