結婚神秘尪9年！本土女星突曬「私密床照」 婚姻現況曝光

娛樂中心／綜合報導

邵庭和神秘圈外尪結婚邁入第9年。（圖／翻攝自邵庭臉書）

40歲女星邵庭淡出演藝圈多年，轉戰電商有成，即便淡出螢光幕，仍不時透過社群分享近況。邵庭和攝影師老公結婚今年第9年，夫妻近來赴日遊玩，邵庭卻突然曬出一張「床照」抖出婚姻現況，掀起網友熱議。

邵庭突抖婚姻現況。（圖／資料照）

邵庭這次赴日入住的飯店是兩張單人床的房型，兩張床距離雖然近，但還是分開的，中間也沒有床頭櫃，她忍不住向老公提議：「那我們要不要把床併在一起啊，這樣床比較大！」，沒想到老公聽完後回應：「可是併在一起床就變小了」，讓邵庭滿頭問號，笑說：「這個相當值得收錄進丁先生經典語錄吧」。

邵庭下榻飯店是兩張單人床。（圖／翻攝自邵庭臉書）

最後，邵庭決定將床維持原樣，並沒有擅自移動飯店的家具，最後還開玩笑表示：「後來我們床維持原樣，婚姻也維持。」不過邵庭仍忍不住在留言區發問：「為什麼併在一起床會變小！併在一起明明就會變大啊！」，讓網友笑喊：「是老婆床變大」、「只有你覺得變大了」、「丁先生那床會變的很擠啊！」

