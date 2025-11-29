結婚紀念金項鍊沒了！竟是8歲兒「燒成金豆子送女同學」…母看監視器超傻眼

中國一名8歲男孩把媽媽的金項鏈燒熔成「金豆子」後分給女同學。圖／翻攝自微博

中國山東省近日發生一起讓家長好氣又好笑的「金項鏈失蹤」事件，一名母親驚覺，年僅的8歲兒子竟將家中近8克的金項鍊燒熔成小段，送給女同學當「金豆子」，然而事隔1月才得知此事，小孩在追問之下，卻也記不清送給了誰，讓家長既氣又無奈，只能藉此經歷提醒大眾務必慎放貴重物品，消息曝光後也引發網友熱議。

根據頭條新聞、點時新聞等陸媒報導，山東省棗莊市一名孫姓女子昨（28）日PO文表示，她近日偶然從女兒口中聽說：「媽媽，弟弟的同學跟我說，弟弟給了他一個金豆子」。孫女得知此事後立刻調閱建中監視器，結果發現8歲的兒子竟真的在1個月前從她抽屜裡翻出一條最細的金項鍊，還用打火機把金項鏈燒熔、用牙咬斷，最後成功將項鍊分成小段，當作「金豆子」送給了女同學。

孫女表示，這條近8克的金項鍊是丈夫在結婚紀念日送她的禮物，但後續質問兒子時，因已時隔1個月，孩子既忘了分給誰，也說不清剩餘項鍊的去向，最後只找回一小段金項鏈。孫女無奈嘆道，事發當晚丈夫得知此事後，也氣得將兒子暴揍一頓，夫妻倆對此事更是又氣又好笑；孫女也希望藉此經歷提醒家長，年幼孩子對物品價值沒有概念，容易隨意處置貴重物品，務必將家中貴重物品妥善收納。

將近8克的金項鏈被燒熔成小豆子。圖／翻攝自微博

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛笑道：「你說他不懂吧，他還曉得拿起來融」、「他居然能熔斷」、「一整條送給朋友也許還可以要回來，分段送真的沒招了」、「我兒子把我項鍊都給他的玩具車帶上，找了很多天收拾玩具才發現」、「是知道的，只是知道一點點」、「這小孩能處，雨露均霑，分段給！」

不過也有網友認為，8歲小孩應已知道金飾的貴重程度，擔憂小孩在學校恐遭霸凌、勒索：「咋可能記不住，別說被逼著給的，不敢說」、「8歲差不多懂一些了，應該知道黃金貴重吧？對孩子的財商教育還是要有一點的」、「我感覺也是，一個金項鍊分的再長，總會有數的，全都想不起來也會想起部分吧，8、9歲都上學了，也記得住東西，會不會在學校被其他同學欺負，不讓說呢」、「可以好好詢問是不是被同學欺騙誘導或是霸凌讓從家裡拿？」



