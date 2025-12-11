結婚胡宇威3年！36歲陳庭妮不急當媽 公婆「真實反應」曝光

記者宋亭誼／台北報導

陳庭妮與胡宇威2023年7月在紐約登記結婚，至今未補辦婚宴，除了婚禮進度備受關切，生子計劃也一直是外界關注的焦點。陳庭妮今（11）日坦言自己覺得辦婚禮很累，懷孕這件事則順其自然，不特別強求，坦然表示：「每天快快樂樂就是最重要的事。」

陳庭妮不急於辦婚禮。（圖／記者宋亭誼攝影）

陳庭妮今（11）日出席台灣展望會「紅包傳愛-讓孩子成為更好的大人」啟動記者會，膚色明顯略為黝黑，她坦言自己近期在新作挑戰素顏上陣，連飾底乳都沒有，卻也因為懶惰防曬整個人黑了一圈。邱澤與許瑋甯上月28日在台北文華東方酒店補辦夢幻婚宴，幾乎半個演藝圈都到場共襄盛舉，陳庭妮與胡宇威的婚禮籌備進度也不免再度被關切。

陳庭妮對於生子計畫持順其自然的態度。（圖／記者宋亭誼攝影）

陳庭妮笑說：「辦婚禮真的很累，時間到了大家自然會知道。」坦言自己和胡宇威交往時間長，其實不會特別過結婚紀念日、情人節，反而堅持聖誕節一定要一起慶祝。每年聖誕節他們都會待在家裡煮飯、交換禮物，家中還會特地擺上一棵巨大聖誕樹，而剛好今年公婆從美國回來，一家四口屆時將會一起慶祝。

至於生子計劃，36歲陳庭妮一直保持「順其自然」的態度，「老天還沒要讓我們成為父母，保持一個敞開的心，然後每天快快樂樂就是最重要的事。」雙方父母也都很開明，從不催生也不會給任何壓力。

