結婚被要小聘26萬！ 他月薪4萬嘆「半年薪水不見」 網酸：還是別結吧

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

結婚原本是一件喜事，但常常會因雙方家庭在婚禮、聘金上的細節談不攏而產生衝突，甚至導致最後分手收場。近日，有網友發文表示，同事準備結婚時，女方家長一開口就要求小聘26萬元，另有大聘66萬元雖然會退回，但光小聘金額就讓月薪4萬元的男方當場嚇傻，直呼「半年薪水要沒了」，掀起網友熱烈討論。

有網友分享同事要結婚，女方家長要求小聘26萬元（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「結婚小聘26萬算高嗎？」為題發文，提到該名同事目前擔任行政人員，月薪僅約4萬元。原以為雙方家長見面只是走過場、聘金象徵意義居多，沒想到女方家長直接開出小聘26萬元，大聘66萬元雖然會全數退回，但男方仍覺得壓力巨大，甚至直言無法接受，直言「一下子就要走我半年薪水」，並詢問網友們「結婚小聘26萬算高嗎?」。

廣告 廣告

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人認為時代已不同，現今聘金多半不再是結婚必要項，有人就說，「什麼時代了還在要聘金」、「26萬其實不算多，但現在很多新人根本沒收」、「什麼時代了？我10年前結婚就0聘金了，身邊朋友也是，不是零聘金就是之後轉給小家庭用」、「結婚就結婚雙方拿什麼聘金，雖然是習俗啦」。

也有許多網友認為是男方本身經濟能力有限，才會覺得負擔沉重，「沒26萬出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好，連這就有困難，婚後生活肯定為錢吵架。」、「為26搞得不愉快，以後結婚就苦了」、「26萬都付不起我看還是不要結婚好了，現在除非大家族，真的很少人還收這些了」、「沒有一定要給，但是26都拿不出來建議別」。

更多FTNN新聞網報導

想結婚生娃卻存不到錢？公務員月收45K僅剩1.5萬 網點出問題關鍵

整間公司剩我在撐！新人怕離職「賣場直接沒人」：我能走嗎？

下班只剩睡覺的命？她有收入卻無餘力生活 貼文掀上班族大共鳴

