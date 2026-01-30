結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光

記者蔡維歆／台北報導

紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。

蔡依珊近日在IG限時動態分享私下「煮婦日常」，可見她準備雞肉、香菇與各式醬料，從爆香蒜末、辣椒開始，接著拌炒香菇、料理雞肉，最後端出一盤色香味俱全的家常菜，從備料到起鍋皆親力親為，過程看來相當熟練且用心。此外，蔡依珊也在畫面中寫下「Never say never（永不言棄）」更自招「兒子的點菜，就是我的研發動力。」一句話道出媽媽為孩子下廚的真實心境，

蔡依珊罕見曝光兒子（紅圈處）下廚的畫面。（圖／翻攝自蔡依珊IG）

而蔡依珊去年3月曾在社群上傳一張眼部特寫照，透露自己被愛犬抓傷，還發文寫下「希望大家，不好的，該斷就斷了」，語氣神秘，引發外界聯想。不過該則貼文不久後便刪除，讓整起事件更添曖昧。事後夫妻倆罕見同框現身「早餐蛋捲對決」單元影片，再度吸引大批粉絲目光。畫面中兩人互動自然、火花不斷，最引發討論的片段，是連勝文在廚房的時候沒聽到老婆要他關火，讓蔡依珊從一開始的輕聲叮嚀，逐漸升級為激動大喊「火要關啦！」笑翻現場，也意外展現出他們真實又接地氣的夫妻日常。

